Allegri wściekły na sześciu piłkarzy Juventusu. "Mówiłem, żeby nie wracał"

Nie tak Massimiliano Allegri wyobrażał sobie powrót do Juventusu. Zespół pod jego wodzą kiepsko rozpoczął rozgrywki, ma już cztery porażki po 11 meczach i traci aż 16 punktów do liderujących Milanu i Napoli, zajmując 9. miejsce. W miniony weekend zespół przegrał 1:2 z Hellasem, a kolejna wpadka rozwścieczyła trenera zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ronaldo nie był głównym winowajcą niepowodzeń Juventusu"

Juventus bez formy, a Massimiliano Allegri jest wściekły na zespół. Oberwało się sześciu piłkarzom

"Tuttosport" poinformował, że Allegri miał ostrą konfrontację z częścią piłkarzy Juventusu, wobec których ma największe zarzuty dotyczące aktualnej dyspozycji. Włoskie media ustaliły, że w tym gronie nie ma Wojciecha Szczęsnego, który po słabym początku sezonu obecnie jest pewnym punktem zespołu. Według "La Gazzetty dello Sport" chodzi o szóstkę: Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Alvaro Morata, Moise Kean oraz Arthur.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Nie bez przyczyny wśród wymienionych znaleźli się piłkarze formacji ofensywnych. W sobotnim meczu po stracie dwóch bramek w pierwszej części gry turyńczycy mieli spore problemy ze stworzeniem zagrożenia pod bramką Verony. W całym meczu zespół oddał cztery celne strzały, a jedyne trafienie było autorstwa Westona McKenniego. Dodatkowo złe podanie Arthura pośrednio skutkowało pierwszym golem dla Verony.

Mógł być filarem w kadrze Sousy, ale jego kariera się załamała. "Miałem spakowaną walizkę"

Według legendarnego włoskiego szkoleniowca Fabio Capello problemy Juventusu w tym sezonie mają głębsze podłoże i nie należy winić za nie Allegriego. - Sugerowałem mu, aby nie wracał i przewidywałem, że staniem się kozłem ofiarnym wobec wszystkich problemów. Zawodnicy nie grają na miarę potencją, a obwiniany jest trener, którego przez dwa lata nie było w klubie. Nie jest to łatwa sytuacja. Juventus ma zwycięskie DNA, ale w tej chwili go nie widzę - stwierdził Capello.

Buffon zachwycony! Nazwał polskiego piłkarza "błogosławieństwem"

Juventus czeka na zwycięstwo od trzech meczów. W tym czasie zespół zremisował 1:1 z Interem, a także przegrał po 1:2 z Sassuolo oraz Veroną. Turyńczycy zajmują aktualnie dziewiąte miejsce w tabeli z 15 punktami na koncie. Ich strata do Napoli i Milanu to 16 punktów, a do czwartej AS Romy - cztery. W następnej kolejce zespół Allegriego czeka mecz z Fiorentiną.