Inter zachowa chociaż jedną gwiazdę! Napastnik przedłuży kontrakt

Lautaro Martinez podpisze nową umowę z Interem Mediolan do 2025 roku - informują dziennikarze Calciomercato.com. Według informacji portalu Argentyńczyk będzie zarabiał sześc milionów euro rocznie. Oficjalne porozumienie ma zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

Lautaro Martinez podjął decyzję. Inter Mediolan zatrzyma napastnika

- Uszczęśliwiliśmy go, jego rodzinę, a on zawsze chciał zostać w Interze - powiedział agent napastnika portalowi FcInternews.it. To dobra informacja dla Interu Mediolan, który od zakończenia poprzedniego sezonu musi zmagać się z problemami finansowymi. Klub opuścił Achraf Hakimi (odszedł za 68 mln euro do Paris Saint-Germain), trener Antonio Conte (rozwiązanie kontraktu), a także Romelu Lukaku, który przeszedł do Chelsea za 115 milionów euro.

Brytyjski "The Times" informował natomisat, że Tottenham miał się porozumieć w sprawie transferu Lautaro Martineza za 60 milionów funtów (70 mln euro). Gianluca Di Marzio dodawał, że zainteresowane pozyskaniem Martineza są także Arsenal oraz Atletico Madryt.

Aktualny kontrakt Lautaro Martineza jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Reprezentant Argentyny trafił do Interu w lipcu 2018 roku za 25 milionów euro z Racing Club de Avellaneda. Napastnik od tego czasu zagrał w 132 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 49 bramek i zanotował 20 asyst.