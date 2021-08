Media: Lautaro Martinez blisko nowego klubu! Zabójczy cios dla Interu Mediolan?

Inter Mediolan od zakończenia poprzedniego sezonu musi zmagać się z problemami finansowymi. Klub opuścił Achraf Hakimi (odszedł za 68 mln euro do Paris Saint-Germain) oraz Antonio Conte (rozwiązanie kontraktu), a kwestią czasu wydają się przenosiny Romelu Lukaku do Chelsea za 115 milionów euro. Na tym prawdopodobnie się jednak nie skończy.

Media: Do Interu wpłynęły oferty za Lautaro Martineza. Stanowisko klubu jest jasne

Brytyjski "The Times" poinformował, że Tottenham miał się porozumieć w sprawie transferu Lautaro Martineza za 60 milionów funtów (70 mln euro). Stanowisko Kogutów w tej kwestii jest jasne: Lautaro miałby stworzyć duet napastników z Harrym Kane'em, co oznaczałoby brak zgody na transfer Anglika do Manchesteru City. Zupełnie inne informacje pojawiają się we Włoszech.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Arsenal, Tottenham oraz Atletico Madryt są zainteresowane pozyskaniem Lautaro Martineza. Wiążąca oferta miała pojawić się tylko od drużyny prowadzonej przez Nuno Espirito Santo, natomiast stanowisko Interu jest jasne: po odejściu Lukaku do Chelsea uważa Argentyńczyka za zawodnika "nie na sprzedaż". Mistrzowie Włoch mogą zgodzić się na transfer, jeśli otrzymają co najmniej 90 milionów euro.

Kontrakt Lautaro Martineza jest ważny do końca czerwca 2023 roku i Gianluca Di Marzio dodaje, że negocjacje ws. jego przedłużenia będą bardzo trudne. Reprezentant Argentyny trafił do Interu w lipcu 2018 roku za 25 milionów euro z Racing Club de Avellaneda. Napastnik od tego czasu zagrał w 132 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 49 bramek i zanotował 20 asyst.