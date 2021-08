Katarczycy mogą przejąć kolejny klub. Szejk Amna Al-Thani był już na meczu

Salernitana wróciła do Serie A po 23 latach, zajmując drugie miejsce na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Właścicielem klubu jest Claudio Lotito, który także odpowiada za Lazio. Włoskie przepisy zabraniają tzw. timesharingu, czyli sytuacji, w której jedna osoba odpowiada za dwa kluby. FIGC (Włoska Federacja Piłki Nożnej) dopuściła Salernitanę do rozgrywek, natomiast klub musi zostać sprzedany do końca roku lub do końca sezonu.

Członek rodziny emira Kataru był na meczu Salernitany z Romą. To on może zostać nowym właścicielem beniaminka

Włoski dziennik "La Repubblica" informuje, że szejk Amna Al-Thani był obecny na trybunach w meczu Salernitany z Romą w drugiej kolejce tego sezonu Serie A. Rodzina katarskich książąt do tej pory przebywała na wakacjach w Capri nad morzem. Wraz z Amną na trybunach Stadio Arechi była obecna księżniczka Kataru Hessa Al-Thani, kuzynka Nassera Al-Khelaifiego zajmującego się Paris Saint-Germain.

Dodatkowo od kilku dni w porcie w Salerno są trzy jachty katarskiej rodziny królewskiej. Nie należy zatem wykluczać, że Amna Al-Thani finalnie kupi Salernitanę od Claudio Lotito, ponieważ rozpoczęły się wstępne rozmowy. Początkowo klub miała przejąć grupa Bein Zayed International, która w przeszłości próbowała już kupić Newcastle United, do czego ostatecznie nie doszło. We włoskich mediach pojawiła się informacja o tym, że klub mógłby kupić Andrea Radrizzani, prezes Leeds United i właściciela Eleven Sports.

Salernitana rozpoczęła obecny sezon Serie A od dwóch porażek. Najpierw beniaminek uległ 2:3 Bolonii, a w ostatni weekend przegrał 0:4 z Romą. W zespole z Salerno występuje Paweł Jaroszyński, który został wypożyczony z Genoi z obowiązkiem wykupu po zakończeniu sezonu.