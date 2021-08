Heynen wybrał skład na mistrzostwa Europy. Jest jedno zaskoczenie!

Vital Heynen zdecydował się na wybór czternastu siatkarzy na startujące za moment mistrzostwa Europy w siatkówce. Do dwunastu zawodników, którzy byli w Tokio dołączyli: Tomasz Fornal i Damian Wojtaszek.

Jedno zaskoczenie w kadrze Heynena

W kadrze nie znalazło się za to miejsce dla takich zawodników jak, Karol Kłos, Bartosz Bednorz, Marcin Janusz, Bartosz Kwolek i Norbert Huber. I to właśnie brak ostatniego zawodnika jest największym zaskoczeniem, bo w obecnej kadrze na ME jest tylko trzech środkowych, a to oznacza, że ewentualna niedyspozycja jednego z nich sprawi, że w kadrze nie będzie możliwości rotacji, bo gra się na dwóch środkowych.

Skład reprezentacji Polski mężczyzn na CEV Mistrzostwa Europy 2021

Mateusz Bieniek – środkowy

Piotr Nowakowski – środkowy

Jakub Kochanowski – środkowy

Fabian Drzyzga – rozgrywający

Grzegorz Łomacz – rozgrywający

Bartosz Kurek – atakujący

Łukasz Kaczmarek – atakujący

Tomasz Fornal – przyjmujący

Michał Kubiak – przyjmujący

Wilfredo Leon – przyjmujący

Kamil Semeniuk – przyjmujący

Aleksander Śliwka – przyjmujący

Damian Wojtaszek – libero

Paweł Zatorski – libero

Mistrzostwa Europy już od 1 września. Polacy rozpoczną w Krakowie

Mistrzostwa Europy mogą być ostatnim wielkim turniejem dla Vitala Heynena. Żeby pozostał trenerem reprezentacji Polski, musiałby wziąć udział w konkursie organizowanym przez PZPS i przekonać do siebie działaczy, którzy od początku nie są fanami pracy Vitala Heynena - zwłaszcza jego specyficznego charakteru.

Początek mistrzostw Europy organizowanych w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandię już w środę, 1 września. Polacy pierwszy mecz z Portugalią zagrają dzień później. Całą fazę grupową drużyny Vitala Heynena zaplanowano w Krakowie, a ewentualne dalsze fazy rywalizacji mieliby rozegrać w Gdańsku i Katowicach, gdzie poznamy nowego złotego medalistę imprezy. Relacje na żywo z mistrzostw na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.