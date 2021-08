Robert Lewandowski zaskoczył na konferencji: To temat tabu. Nie rozmawiamy o tym

- My podchodzimy do tego [w ten sposób], że mamy trenera i nie myślimy o tym, co się może zdarzyć. Ewentualne spekulacje nas nie interesują - powiedział Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski na konferencji prasowej przyznał, że kadra razem z Paulo Sousą mają jedną wizję. - Dla nas tematu spekulacji w ogóle nie ma. To temat tabu, nie rozmawiamy o tym. Chcemy wygrywać mecze. Wierzę w tę drużynę, cały sztab i trenera. [Mam nadzieję], że dziś zaskoczy to, czego brakowało na mistrzostwach Europy - dodał.

Robert Lewandowski daje jasną deklarację. "Czekam na ten moment. Mam nadzieję, że wszystko zacznie funkcjonować"

Nie trudno się domyślić, że wiele osób domagało się zwolnienia Paulo Sousy po Euro 2020. Polska zakończyła swój udział na fazie grupowej. Pojawiły się również głosy, że Portugalczyk w ogóle nie powinien obejmować stanowiska przed mistrzostwami Europy, a drużynę powinien poprowadzić Jerzy Brzęczek. Były prezes PZPN podjął jednak inną decyzję.

Paulo Sousa objął reprezentację w styczniu 2021 roku. Dotychczas poprowadził kadrę w trzech meczach eliminacji MŚ 2022, dwóch starciach towarzyskich i podczas fazy grupowej Euro 2020. Przekłada się to na osiem spotkań, z których tylko jeden zakończył się wygraną, cztery remisem, a trzy porażką.

- Jak patrzymy na naszą grę, a na to jak traciliśmy bramki, to czasami się człowiek zastanawia, jak to możliwe. Gdzieś tam brakuje może jednego elementu, momentu, gdzie wszystko zatrybi. Zarówno w defensywie jak i ofensywie będzie to wyglądało płynnie. Czekam na ten moment. Mam nadzieję, że za chwile nadejdzie, że wszystko zacznie funkcjonować tak, jak sobie tego życzymy. Czas działa na naszą korzyść. Wcześniej mogło go zabraknąć, a dzisiaj i mam nadzieję, że będzie to widać też na boisku, ale będzie to szło w dobrym kierunku - dodał Lewandowski.

Reprezentacja Polski znajduje się obecnie na 4. miejscu w tabeli grupy I. Kolejne mecze eliminacji MŚ 2022 odbędą się 2 września (z Albanią), 5 września (z San Marino) oraz 8 września (z Anglią). Pełen terminarz Polaków znajdziecie TUTAJ>>>.