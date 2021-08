Ronaldo dostał od partnerki samochód za prawie 3 mln zł. I się tym pochwalił

Nie jest tajemnicą, że Cristiano Ronaldo jest fanem motoryzacji i w swoim garażu trzyma wiele luksusowych samochodów. Jednymi z najcenniejszych aut w kolekcji Portugalczyka jest chociażby limitowana edycja Bugatti Centodieci. Tych samochodów wyprodukowano zaledwie 10, a koszt jednego auta to około 45 milionów złotych. Poza tym Ronaldo może się również pochwalić wartym około 7,5 miliona złotych Ferrari Monza. A to tylko niektóre z aut posiadanych przez gwiazdora Juventusu.

Rok temu, na swoje 35. urodziny Portugalczyk otrzymał od swojej partnerki kolejne auto – to Mercedes klasy G, tuningowany przez niemiecką firmę Brabus. Samochód jest wyposażony w silnik V12 i ma moc 900 koni mechanicznych. Od zera do setki rozpędza się mniej niż 4 sekundy. Auto jest warte około 2,8 miliona złotych. W momencie premiery w 2019 roku wyprodukowano tylko 10 takich egzemplarzy. Teraz na Instagramie Ronaldo zaprezentował auto w pełnej krasie. "Miłego tygodnia" – podpisał zdjęcie Portugalczyk.

Cała kolekcja aut Ronaldo jest wyceniana na ponad 90 milionów złotych. W lipcu zeszłego roku Cristiano Ronaldo został pierwszym w historii piłkarzem – miliarderem. Oprócz niego tylko dwóch sportowców osiągnęło łączne przychody w wysokości miliarda dolarów (Tiger Woods i Floyd Mayweather Jr). Od maja 2020 roku do maja 2021 Ronaldo zarobił 120 milionów dolarów. Plasuje go to na trzecim miejscu w zestawieniu najbogatszych sportowców według magazynu "Forbes". Portugalczykowi nie przeszkodziła pandemia koronawirusa i fakt, że w związku z tym jego wynagrodzenie w Juventusie zostało obniżone.

Tymczasem Ronaldo wrócił do treningów z Juventusem przed nowym sezonem Serie A, który rozpocznie się 22 sierpnia. Nie wiadomo jednak, czy Ronaldo zostanie w klubie. Hiszpańskie media donoszą, że Portugalczyk chce odejść z klubu.

