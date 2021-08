Mourinho grzmi: To koszmar. Piłkarze całą noc grają w to g***o

AS Roma ma za sobą sześć spotkań towarzyskich przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Jak dotąd zespół prowadzony przez Jose Mourinho nie przegrał, a przed nimi jeszcze sparingi z Belenenses oraz Realem Betis. W trakcie meczów kontrolnych pod wodzą The Special One Nicola Zalewski zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę.

AS Roma przygotowała materiał wideo z udziałem Jose Mourinho, w którym trener odpowiadał na krótkie pytania dotyczące klubu, jego ojczyzny Portugalii czy gier komputerowych, a konkretnie Fortnite’a. Tytuł wydany przez studio Epic Games ma cztery tryby gry, a zdecydowanie najbardziej popularny jest tryb Battle Royale, w którym 100 graczy walczy o przetrwanie.

Jose Mourinho nie ukrywał swojej niechęci do tej gry komputerowej. Portugalczyk przyznał wprost, że piłkarze Romy grają w Fortnite’a nocami, tuż przed meczami towarzyskimi. "Fortnite? To koszmar. Piłkarze siedzą nocami i grają w to g***o, a na drugi dzień muszą zagrać mecz" – powiedział Mourinho. W przeszłości pojawiały się przypadki, gdzie piłkarze doznawali kontuzji podczas gry w Fortnite’a. Najbardziej znany przykład to Mesut Oezil, który w taki sposób pogłębił uraz pleców.

Najbliższy mecz towarzyski Romy z portugalskim Belenenses odbędzie się w środę 4 sierpnia o godzinie 12:00. Nie należy wykluczać, że swoją kolejną szansę przed rozpoczęciem nowego sezonu otrzyma Nicola Zalewski. Na ten moment nie wiadomo, czy młodzieżowy reprezentant Polski będzie członkiem pierwszego zespołu na stałe.