Juventus wygrał wyścig po wielki talent! Młodzieżowy mistrz świata podpisał kontrakt

Kaio Jorge w wieku 10 lat trafił do akademii Santosu. W tym sezonie 19-latek wystąpił w 28 meczach brazylijskiego klubu i zdobył osiem bramek, a także miał trzy asysty. "Corriere dello Sport" donosiło, że zimą 2020 roku Juventus oferował za napastnika 20 milionów euro, ale negocjacje się nie udały. Teraz sytuacja się zmieniła. Kontrakt Jorge wygasał już 31 grudnia, więc Juve zapłaciło za niego zaledwie trzy miliony euro. Santos dostanie też pięć procent sumy uzyskanej z ewentualnego następnego transferu. Tym samym Juventus wygrał wyścig z Benfiką i Milanem, które także zabiegały o utalentowanego Brazylijczyka.

Kaio Jorge jest typowym środkowym napastnikiem. Mierzy 182 cm, ma niezłą technikę użytkową i imponuje siłą fizyczną. W 2019 roku z kadrą Brazylii U-17 został mistrzem świata i najlepszym strzelcem turnieju.

To pierwszy letni transfer Juve, ale najprawdopodobniej nie ostatni, bo bliski dołączenia do zespołu trenera Massimiliano Allegrego jest Manuel Locatelli z Sassuolo, który zachwycił podczas Euro 2020.

Chiellini zostaje

Ale to nie koniec dobrych wieści. 36-letni Giorgio Chiellini, świeżo upieczony mistrz Europy, przedłużył kontrakt z Juve o kolejne dwa sezony. - Jestem przekonany, że Allegri jest odpowiednią osobą, by przywrócić Juventus na szczyt i otworzyć nowy cykl. Jestem tutaj, by dać z siebie wszystko na boisku oraz poza nim - stwierdził włoski weteran, który w koszulce Juve zagrał aż 535 meczów.

Co ciekawe: Chiellini będzie zarabiał 5 milionów euro za sezon, czyli o 1,5 miliona euro więcej, niż miał zagwarantowane w poprzedniej umowie.