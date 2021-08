Parma przegrała, ale Gianluigi Buffon wywołał efekt WOW! Ależ to efektownie zrobił [WIDEO]

1 lipca wygasła umowa Gianluigiego Buffona z Juventusem. Po 20 latach bramkarz wrócił do Parmy, gdzie zaczynał karierę. Debiutował w niej w Serie A w 1995 roku, gdy zatrzymywał wielki Milan (0:0), którego kultowy atak tworzyli Roberto Baggio i George Weah. To był inny świat, inne czasy. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Bill Clinton, premierem Polski Józef Oleksy, a w Warszawie powstawała pierwsza linia metra. I choć dziś Buffon ma już 43 lata, to wciąż potrafi zachwycić, co właśnie pokazał w sparingu z Sassuolo.

Parma przegrała 0:3, a bramki dla Sassuolo strzelali: Filip Djuricić (dwie) i Giacomo Manzari. Buffon spędził na boisku 63 minuty i wpuścił jedną bramkę, ale przy okazji popisał się cudownymi interwencjami. Zresztą, sami zobaczcie.

W 40. minucie wygrał pojedynek z napastnikiem:

Ale jeszcze efektowniej wybronił strzał kilka minut później.

Gigi powtórzy świetny sezon?

Parma to spadkowicz z Serie A. I to właśnie weteran włoskiej kadry będzie próbował jej pomóc wrócić do elity. W 2001 roku Buffon odszedł do Juventusu za ponad 50 milionów dolarów, co przez 17 lat było rekordową kwotą wydaną na bramkarza.

W minionym sezonie Juventus z nim w bramce nie przegrał żadnego meczu! A przecież grał m.in. przeciwko Barcelonie (3:0), Napoli (2:1), Interowi (2:1 i 0:0), czy Atalancie (2:1). Bilans 43-letniego Włocha? 14 meczów, 12 zwycięstw i dwa remisy. Gigi wpuścił tylko dziewięć goli i aż sześć razy zachował czyste konto.