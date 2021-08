Ronaldo chce odejść! "AS" potwierdza i podaje dwa kierunki. Powiązane z Mbappe

Miniony sezon nie był zbyt udany ani dla Juventusu, ani dla Ronaldo. Juventus po raz pierwszy od 2011 roku nie zdobył mistrzostwa Włoch, ponadto odpadł z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału. Dopiero w ostatniej kolejce zespół Andrei Pirlo zapewnił sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Włoskie media w trakcie sezonu rozpisywały się na temat przyszłości Cristiano Ronaldo. Portugalczykowi zdarzało się okazywać niezadowolenie na boisku, co tylko podsycało plotki, jakoby Ronaldo miał być nieszczęśliwy w zespole. Spekulowano także o tym, że przyszłość Ronaldo będzie zależeć od tego, czy Juventus ostatecznie awansuje do Ligi Mistrzów.

Z drugiej strony we włoskich mediach pojawiały się informacje, że tak naprawdę Ronaldo i jego rodzina dobrze czują się w Turynie. Nieco zaskakujące były również doniesienia, że agent Cristiano, Jorge Mendes, szukał dla swojego klienta nowego klubu, ale nikt nie był poważnie zainteresowany – powodem miała być gigantyczna pensja Portugalczyka, której nikt nie był w stanie udźwignąć po tym, jak budżety klubów zostały nadszarpnięte przez pandemię koronawirusa. Wstępne zainteresowanie miał wyrazić Manchester United, ale pod warunkiem sporej obniżki wynagrodzenia.

Na dodatek, w połowie lipca zarówno "La Gazzetta dello Sport" jak i "Marca" informowały, że pozostanie Ronaldo w Juventusie jest przesądzone, a Portugalczyk ma nawet przedłużyć umowę z klubem do 2023 roku (obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2022).

Ronaldo jednak odejdzie? "Jego zamiary pozostają te same od sześciu miesięcy"

Wygląda jednak na to, że w sprawie transferu Ronaldo nastąpił kolejny zwrot akcji. Hiszpański "AS" donosi, że Ronaldo jest zdecydowany na odejście z Juventusu. "Powrót do treningów nie zmienił planów Cristiano. Jego zamiary pozostają te same od sześciu miesięcy – chce odejść i to jak najszybciej. Każdy dzień spędzony w Juventusie komplikuje realizację tych planów, ale Portugalczyk nie poddał się pomysłowi pozostania w klubie" – czytamy w hiszpańskim dzienniku.

Według informacji, które podaje "AS" przyszłość Ronaldo uzależniona jest od tego, co wydarzy się w sprawie Kyliana Mbappe. Nie jest tajemnicą, że starania o Francuza czyni Real Madryt. Jeżeli Mbappe trafi do Hiszpanii, to paryżanie zgłoszą się do Ronaldo, aby ten zastąpił Francuza. Jeśli jednak Mbappe zostanie w PSG, to możliwy jest powrót Ronaldo do Realu Madryt. Pomóc w tym mają świetne relacje, jakie Cristiano Ronaldo ma z nowym trenerem Realu, Carlo Ancelottim.

