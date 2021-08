Aleksander Buksa z pierwszym golem w nowym klubie. 18-latek nie przestaje zadziwiać [WIDEO]

Aleksander Buksa kilka tygodni temu podpisał kontrakt z włoską Genoą. Jak dotąd jego początki w nowym klubie są całkiem udane. Po asyście w debiucie tym razem w ostatnim sparingu z FSV Mainz Polak popisał się pięknym trafieniem głową. Jego zespół przegrał jednak 2:3.

Buksa z pierwszym golem w barwach Genoi. Piękne uderzenie głową

Wszystko wskazuje na to, że Buksa może być ważną postacią Genoi w nadchodzącym sezonie. W sparingu z Mainz 18-latek wystąpił od pierwszej minuty, tworząc duet napastników z doświadczonym Mattią Destro. Polak wykorzystuje szanse, jakie daje mu szkoleniowiec klubu Davide Ballardini. W 32. minucie pięknym strzałem głową pokonał bramkarz Mainz Robina Zentnera.

Genoa przygotowuje się do nowego sezonu Serie A. Zespół rozegra pierwszy mecz 21 sierpnia. Jej rywalem będzie Inter. W tym momencie w kadrze Genoi jest kilku kandydatów do gry w ataku. Kluczową postacią jest 30-letni Mattia Destro, z wypożyczenia z Verony wrócił Andrea Favilli, a w kadrze zespołu jest także 26-letni Uzbek Elder Shomurodov, który trafił do klubu z FK Rostów za 7,5 milionów euro. Zawodnik strzelił osiem goli w 31 meczach w Serie A.

