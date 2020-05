Zmarł znany włoski trener. Miał szczególną więź z Ronaldo

Luigi Simoni urodził się w 1939 roku. Przygodę z futbolem zaczynał jako piłkarz Mantovy. Grał też m.in. w Torino, Juventusie i Brescii. Na początku lat 70. zakończył karierę w Genoi. Więcej sławy zyskał jako szkoleniowiec. Łącznie trenował aż 17 drużyn, w tym m.in. Genoę, Brescię, Pisę, Lazio, Empoli, Cremonese, Napoli, Piacenzę, Anconę i Sienę. Ale najczęściej kojarzy się go z Interem Mediolan.

To właśnie drużyna Nerazzurich prowadzona przez Simoniego zdobyła w 1998 roku wicemistrzostwo Włoch, oraz wygrała Puchar UEFA. W składzie miał takich mistrzów jak: Ronaldo Luis Nazario De Lima, Javier Zanetti czy Diego Simeone. Szczególna więź łączyła go z Brazylijczykiem, który w tamtym sezonie strzelił 25 goli w lidze i sześć w europejskich pucharach. - Nauczyłem się więcej od Ronaldo niż on ode mnie w tamtym sezonie.

W piątek rano włoskie media poinformowały, że Simoni zmarł w wieku 81 lat. Ale problemy zdrowotne dokuczały mu już od ponad roku. Dopiero w marcu wrócił do domu, po kilku miesięcznym pobycie w szpitalu, gdzie trafił z powodu udaru. Włoch żył 81 lat.