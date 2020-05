Kolejny klub zgłosił się po Milika. To gigant z Premier League!

Seria A najwcześniej wznowi rozgrywki dopiero za miesiąc, więc włoscy dziennikarze zajmują się głównie plotkami transferowymi. Nie ma dnia, aby nie pisano o przyszłości Arkadiusza Milika, którego umowa z Napoli wygasa latem przyszłego roku. Polakiem interesuje się wiele klubów.

Zobacz wideo Top 3 gole Arkadiusz Milika w Serie A. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

- Chelsea kontaktowało się z Napoli w sprawie Milika. Napastnikiem interesuje się także Tottenham. Wcześniej mówiło się o Atletico Madryt i Juventusie, ale oba kluby wciąż czekają, aż wyjaśni się sprawa kontraktu Milika - powiedział włoski dziennikarz, Alfredo Pedulla na antenie "Sportitalia".

Ile może kosztować Milik?

Prezes Napoli Aurelio De Lautentiis oczekuje 50 milionów euro za Polaka. Ale nie wszyscy wierzą w takcą cenę. - W najbliższych dniach Dries Mertens przedłuży kontrakt z Napoli. Nic też nie wskazuje, jakoby drużynę miałby opuścić Piotr Zieliński. Ale co innego Arkadiusz Milik. Przedłużenie jego kontraktu wydaje się niezwykle trudną operacją, więc trzeba założyć, że Polak odejdzie. Jeśli pozostanie w Serie A, to wątpię, by trafił do Juventusu. Sądzę, że transfer do Milanu może być dla niego dobrym rozwiązaniem. Mówi się też o propozycjach z Bundesligi. Czytam różne doniesienia, że De Laurentiis żąda aż 50 milionów euro za Milika, ale ze względu na wygasający kontrakt cena napastnika nie będzie wysoka. Myślę, że będzie to kwota około 20 milionów euro, może 25 - tłumaczy nam Francesco Porzio, bliski współpracownik Gianluki Di Marzio, cenionego eksperta od rynku transferowego. Do tej pory 26-latek rozegrał 109 meczów dla Napoli i zdobył aż 46 bramek

