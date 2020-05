60 mln euro za Mauro Icardiego! Inter Mediolan dostał ofertę

Wydawało się, że temat wykupienia Icardiego przez PSG jest już zamknięty, gdy media na początku kwietnia poinformowały, że Argentyńczyk jest zdecydowany na transfer do Juventusu, a zespół z Mediolanu zerwał negocjacje z klubem z Paryża. Inter oczekiwał za swojego zawodnika, wypożyczonego do zespołu mistrza Francji, ok. 65 milionów euro

Tymczasem Fabrizio Romano, włoski dziennikarz, informuje, że PSG złożyło ofertę wykupu Icardiego. Mistrzowie Francji są gotowi zapłacić za Argentyńczyka 50 milionów euro, a także dodatkowe 10 milionów w bonusach. Tym samym kluby miały ponownie rozpocząć negocjacje w sprawie transferu Icardiego.

Argentyńczyk, który był łączony w letnim okienku transferowym m.in. z Juventusem i Napoli, w zakończonym już sezonie Ligue 1 strzelił aż 20 goli w 31 spotkaniach. Wraz z zakończeniem sezonu ligi francuskiej, zakończyło się jego wypożyczenie do PSG.

