Po meczu z Polkami zakończyła karierę. "Wykończyły nas psychicznie"

W ubiegłą sobotę reprezentacja Polki w piłce nożnej kobiet zakończyła występy na mistrzostwach Europy. Drużyna Niny Patalon zaczęła je od porażki 0:2 z Niemcami. Następnie uległa 0:3 Szwedkom, co ostatecznie przekreśliło szansę kadry na awans do fazy pucharowej turnieju. W ostatnim spotkaniu Biało-Czerwone zdołały jednak wykrzesać z siebie motywację i pokonały 3:2 Dunki, które również nie miały już szansy na grę w ćwierćfinałach.

Co za słowa o polskich piłkarkach. Nasze rywalki są w dołku

Euro 2025 nasze piłkarki kończyły w znakomitych humorach, mając przekonanie, że zbudowały dobre fundamenty na przyszłość. Co innego trzeba powiedzieć o reprezentacji Danii, która jest widocznie podłamana brakiem chociaż jednego zwycięstwo na czempionacie Starego Kontynentu. Oto słowa Nadii Nadim, czołowej zawodniczki naszych rywalek, która właśnie zakończyła karierę reprezentacyjną:

– Grały z niesamowitą motywacją i wyraźnie chciały bardziej niż my. Były głodniejsze tego zwycięstwa. To był ważny mecz dla nas, aby nie zakończyć ME jako ostatnie w grupie, lecz okazało się, że był ważniejszy dla nich. Grały szybko, agresywnie i dokładnie, a my się gubiłyśmy, co działało na naszą psychikę i w końcu zostałyśmy zdominowane – powiedziała Nadim w telewizji "DK", cytowana przez TVP Sport.

Według 37-letniej Dunki, Biało-Czerwone znakomicie przygotowały się do sobotniego meczu pod kątem psychicznym. To właśnie "mental" miał być kluczowy w starciu Polski z Danią. – Problemem nie była technika ani siła w nogach, ale to, co działo się w naszych oraz ich głowach. Mecz z Polkami przegrałyśmy mentalnie. One wręcz wykończyły nas psychicznie – oceniła Nadim.

Ze słowami doświadczonej piłkarki zgodziła się jej koleżanka z kadry, Katrine Veje: - To jest do bani, bo nie na to liczyłyśmy i nie po to tu przyjechałyśmy. Rozczarowana? To mało powiedziane. Jestem wściekła. Ta porażka nie miała żadnego związku z naszymi umiejętnościami piłkarskimi. To kwestia mentalna. Nic więcej. Nie ma co tu dłużej gadać - rzuciła wściekła Dunka, cytowana przez "dr.dk".

Euro 2025 trwa dalej. W fazie pucharowej tego turnieju znalazły się Norwegia, Włochy, Szwecja, Anglia, Hiszpania, Szwajcaria, Francja oraz Niemcy. Ćwierćfinały będą rozgrywane od środy do soboty.