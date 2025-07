Hitowy transfer za 75 mln euro. Syn właściciela zastraszany. "Tu mafia"

Napoli zakończyło poprzedni sezon ligi włoskiej z mistrzostwem. To niewątpliwie był wielki sukces Antonio Conte i jego drużyny. Jednym z architektów tego wyniku był Romelu Lukaku, za którego Napoli zapłaciło 30 mln euro, a Belg "odpłacił" się 14 golami i 11 asystami w 38 meczach. Do tej pory pierwszym napastnikiem Napoli był Victor Osimhen, ale poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Galatasaray. Tam zdobył mistrzostwo i Puchar Turcji, a także został królem strzelców Super Lig z 26 trafieniami. Niewykluczone, że Osimhen będzie kontynuował karierę w Turcji.

Kibic Galatasaray groził synowi właściciela Napoli. Poszło o Victora Osimhena

Od kilkunastu dni włoskie i tureckie media informują, że Galatasaray chce wykupić Osimhena z Napoli za 75 mln euro. Obecnie kością niezgody między klubami są płatności. Napoli chce, by Galatasaray zapłaciło teraz 40 mln euro, a pozostałą kwotę - czyli 35 mln euro - uiściło w przyszłym roku. Poza tym Włosi chcą mieć procent od kolejnego transferu z udziałem Nigeryjczyka.

Gdyby ten transfer doszedł do skutku, byłby największym w historii ligi tureckiej. Aktualny rekord należy do Youssefa En-Nesyriego, który dołączał do Fenerbahce latem zeszłego roku z Sevilli za 19,5 mln euro. Galatasaray zgadza się na pierwszy warunek Napoli, ale drugą ratę chce odroczyć na 2027 rok. Poza tym woli uniknąć wpisania procentu od następnej transakcji z Osimhenem. Rozmowy więc trwają, ale nadal nie ma porozumienia.

Turcja to kraj, który żyje piłką nożną i każdy z wielkich klubów (Galatasaray / Fenerbahce / Besiktas / Trabzonspor) ma wielu fanatycznych kibiców. Często to też odbija się na mediach społecznościowych, niekiedy w tę złą stronę, co ujawnił turecki dziennikarz Samet Cayir. Okazuje się, że brzydkie wiadomości otrzymał Edoardo De Laurentiis, syn Aurelio, który jest właścicielem Napoli.

"Tu turecka mafia. Daj odejść Osimhenowi albo będziesz skończony" - napisał kibic. "Od****ol się" - odpowiedział De Laurentiis. "Bracie, ty i twój ojciec za to zapłacicie. Sku*****ny. Bądźcie ostrożni" - dodał kibic Galatasaray. "Wysyłam wszystko na policję" - napisał De Laurentiis w odpowiedzi. "J***ć ciebie i twojego marnego tatusia" - skwitował Turek.

Osimhen trafił do Napoli we wrześniu 2020 r. za blisko 80 mln euro z Lille. W tym czasie zagrał w 133 meczach, w których strzelił 76 goli i zanotował 18 asyst. Przez ostatnie miesiące Osimhen był łączony z takimi klubami, jak FC Barcelona, Al-Ahli, Paris Saint-Germain czy Chelsea.