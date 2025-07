Wylosowali! Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów

Obecnie trwa rywalizacja w Lidze Narodów. Zarówno reprezentacja Polski pań, jak i panów, jest na dobrej drodze, by odnieść sukces i znów sięgnąć po medale. We wtorek doszło jednak do losowania, które będzie miało wpływ na rywalizację klubową. Poznaliśmy składy grup, które powalczą o tytuł Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń. Łącznie w losowaniu wzięło udział aż siedem polskich drużyn!

Polskie zespoły poznały rywali w Lidze Mistrzów

Do Ligi Mistrzów awansowały bezpośrednio trzy polskie zespoły. Mowa o Bogdance LUK Lublin, Projekcie Warszawa i Warcie Zawiercie, czyli trzech najlepszych klubach minionego sezonu PlusLigi. A to nie koniec. Dziką kartę otrzymała też Asseco Resovia Rzeszów, dlatego po raz pierwszy w historii w tych rozgrywkach zagrają aż cztery nasze kluby. Istniało ryzyko, że już w grupie dojdzie do bratobójczego pojedynku. Drużyna z dziką kartą mogła wpaść na zespół z tego samego państwa. I tak się stało. Po rozlosowaniu grup okazało się, że rzeszowska drużyna trafiła do grupy D, w której znajduje się również ekipa z Zawiercia.

Grupa A: Itas Trentino, Ziraat Bankkart Ankara, Tours VB, zwycięska drużyna z kwalifikacji

Itas Trentino, Ziraat Bankkart Ankara, Tours VB, zwycięska drużyna z kwalifikacji Grupa B: Galatasaray Stambuł, Bogdanka LUK Lublin, Knack Volley Roeselare, Halkbank Ankara

Galatasaray Stambuł, Knack Volley Roeselare, Halkbank Ankara Grupa C: Berlin Recycling Volleys, Sir Sicoma Monini Perugia, VK Lvi Praha, zwycięska drużyna z kwalifikacji

Berlin Recycling Volleys, Sir Sicoma Monini Perugia, VK Lvi Praha, zwycięska drużyna z kwalifikacji Grupa D: Warta Zawiercie , VG Luenburg, Sporting Lizbona, Asseco Resovia Rzeszów

, VG Luenburg, Sporting Lizbona, Grupa E: Projekt Warszawa, Cucine Lube Civitanova, Volley Haasrode Leuven, Montpellier Volley.

Liga Mistrzyń też rozlosowana

Na tej samej uroczystości odbyło się losowanie grup Ligi Mistrzyń. Tutaj znalazły się trzy polskie drużyny, ale kibice mogą być spokojni. Do siostrzanej walki nie dojdzie, przynajmniej nie w fazie grupowej.