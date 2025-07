Miał być "nowym Lewandowskim". Kosztował 5 mln euro. Ależ zjazd

Gdy Bartosz Białek odchodził za 5 mln euro z Zagłębia Lubin do Wolfsburga, to był określany przez media "nowym Robertem Lewandowskim". Białek trzykrotnie zrywał więzadła krzyżowe w kolanie i nie podbił Bundesligi. Teraz znamy już nowy klub napastnika. Nie będzie jeszcze powrotu do Polski. - To kompletny napastnik. Postrzegamy ten transfer jako ruch o niskim ryzyku - mówi dyrektor sportowy nowego klubu Polaka.