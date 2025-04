Barcelona podała ceny biletów na El Clasico. Tyle trzeba zapłacić

Już dziś siedmiopunktowa przewaga Barcelony nad Realem może stopnieć do czterech punktów. Wystarczy, że podopieczni Carlo Ancelottiego pokonają Getafe. Mistrzowie Hiszpanii są zdecydowanymi faworytami, po ich stronie jest też historia. Jose Bordalas - trener Getafe - jeszcze nie wygrał w swojej karierze meczu z Realem. W 16 spotkaniach zanotował aż 14 porażek. Dwukrotnie remisował 0:0.

Tyle chce Barcelona za bilety na El Clasico. Ceny zwalają z nóg

Jeśli mecz nie zakończy się sensacją, to przewaga Barcelony nad Realem znów będzie wynosić cztery punkty. W tej fazie sezonu to nie tak mało, ale obie drużyny mają przed sobą jeszcze mecz bezpośredni. Ligowe El Clasico odbędzie się już 11 maja i będzie kluczowym pojedynkiem w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Jeżeli Barcelona wygra na swoim stadionie, to najpewniej znajdzie się na autostradzie do tytułu. Jeśli wygra Real, to przedłuży on nadzieje na obronę mistrzostwa.

Nic dziwnego, że ceny biletów na ten mecz nie należą do najniższych. Barcelona ostatnio zszokowała kibiców wysokimi cenami wejściówek na mecz Ligi Mistrzów z Interem. Teraz wcale nie jest lepiej.

Obecnie bilety na ligowe El Clasico mogą kupić tylko fani będący socios - mają oni również pięcioprocentową zniżkę. Tylko że trudno uznać to za wielki gest ze strony klubu, gdy najtańsze bilety kosztują aż 209 euro!

Im lepsza trybuna tym większe ceny. Najdroższe "normalne" wejściówki kosztują aż 749 euro, czyli ponad 3000 złotych. Za jeszcze większe pieniądze można zostać VIP-em - na taki luksus trzeba mieć minimum 1750 euro. A to wciąż nie jest najbardziej ekskluzywna opcja. VIP Premium za bilet zapłaci najmniej 4500 euro, a najwięcej - aż 6500! To blisko 30 000 złotych.

Chętnych na oglądanie Barcelony w takich cenach najpewniej i tak nie zabraknie. Podopieczni Hansiego Flicka rozgrywają świetny sezon, a ich dotychczasowe mecze z Realem dostarczały wielkich - i pozytywnych dla kibiców katalońskiego klubu - emocji. W tym sezonie Barcelona wygrywała z Realem już 4:0 i 5:2.

Krótko przed ligowym El Clasico, fani zobaczą mecz FC Barcelona - Real Madryt w finale Pucharu Króla. To spotkanie odbędzie się już w sobotę 26 kwietnia o godzinie 22:00. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.