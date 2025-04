Ogłaszają. Oto miejsce Lewandowskiego w walce o Złotą Piłkę

Ostatnio Robert Lewandowski nabawił się urazu ścięgna podkolanowego, przez co wypadł z gry na około trzy tygodnie. Pewne jest, że Polak opuści mecz z Realem Madryt (finał Pucharu Króla) i domowe spotkanie z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów, a jeżeli jego rekonwalescencja będzie przebiegać szybciej, to może sprawniej dojść do jego powrotu na boisko. Liczby Lewandowskiego w tym sezonie są fenomenalne - 40 goli i trzy asysty w 48 meczach. Czy ma szanse na Złotą Piłkę w sezonie 24/25? Oto nowe informacje.

Lewandowski nie jest w czołowej trójce "Power Rankingu" do Złotej Piłki

Portal goal.com opublikował nową odsłonę "Power Rankingu" w kontekście Złotej Piłki. W nim Robert Lewandowski znajduje się na szóstym miejscu. "Po ponownym spotkaniu z Hansim Flickiem, Lewandowski ponownie stał się jednym z najlepszych napastników w Europie. Co prawda wiek dawał się we znaki weteranowi, a w jego własnej drużynie są niezaprzeczalnie bardziej ekscytujący piłkarze. Lewandowski wciąż ma szansę na powrót do grona zdobywców Złotej Piłki" - czytamy w artykule na tym portalu.

Przed Lewandowskim w "Power Rankingu" znajduje się dwóch zawodników FC Barcelony - Raphinha i Lamine Yamal - a Brazylijczyk jest aktualnym liderem rankingu. Yamal jest na trzecim miejscu. Obu graczy Barcelony przedziela Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, a przed Lewandowskim jest jeszcze Lautaro Martinez z Interu Mediolan i Mohamed Salah z Liverpoolu.

Złota Piłka - TOP 10 Power Ranking według goal.com (stan na 21.04):

1. Raphinha (FC Barcelona),

2. Ousmane Dembele (PSG),

3. Lamine Yamal (FC Barcelona),

4. Lautaro Martinez (Inter Mediolan),

5. Mohamed Salah (Liverpool),

6. Robert Lewandowski (FC Barcelona),

7. Pedri (FC Barcelona),

8. Declan Rice (Arsenal),

9. Harry Kane (Bayern Monachium),

10. Kylian Mbappe (Real Madryt).

"Po tym, jak Lewandowski nie znalazł się na krótkiej liście Złotej Piłki w 2024 r. wydawało się, że długa i, jak dotąd, bezowocna próba zdobycia tej nagrody przez Polaka dobiegła końca" - dodaje goal.com, wspominając poprzednią edycję tego plebiscytu.