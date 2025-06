Znany trener zrobił awans i został zwolniony! Trzęsienie ziemi w polskim klubie

Pogoń Grodzisk Mazowiecki jest już pewna awansu do piłkarskiej I ligi. Na kolejkę przed końcem zajmuje drugie miejsce w tabeli II ligi z pięciopunktową przewagą nad trzecią Wieczystą Kraków. Wydawało się więc, że zespół ze sporymi nadziejami będzie przygotowywał się do walki na zapleczu Ekstraklasy. Tymczasem tuż przed końcem rozgrywek doszło do trzęsienia ziemi.

Media: Kłótnia po meczu zdecydowała. Marcin Sasal zwolniony mimo awansu

Jak poinformował w poniedziałek Adam Sławiński z Kanału Sportowego, klub postawił rozstać się z dotychczasowym trenerem. - Marcin Sasal został zwolniony z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Poszło o kłótnię po meczu z Hutnikiem Kraków. Klub stwierdził, że nie chce kontynuować współpracy - napisał dziennikarz na platformie X.

Wspomniany wyjazdowy mecz z Hutnikiem Kraków odbył się w zeszłą sobotę i zakończył porażką Pogoni 2:4. Była to trzecia przegrana tego klubu z rzędu. Tuż po niej - wedle informacji Kanału Sportowego - Sasal miał pokłócić się z zawodnikami, a do domu wracał sam.

Oficjalnie: Marcin Sasal zwolniony z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Jest komunikat klubu

Wieści o zwolnieniu Sasala potwierdził także sam klub za pośrednictwem platformy X. - W dniu dzisiejszym władze Klubu ze względów dyscyplinarnych odsunęły od prowadzenia pierwszego zespołu Pogoni Grodzisk Mazowiecki trenera Marcina Sasala. W sobotnim meczu z Olimpią Elbląg, grodziski zespół poprowadzi obecny asystent trenera, Adam Mrówka. Dziękujemy Trenerze za ostatnie dwa lata, które już na zawsze zapiszą się w historii Pogoni. O wyborze nowego trenera Czerwono-Białych poinformujemy w następnych dniach - czytamy.

Marcin Sasal ekipę Pogoni Grodzisk Mazowiecki objął w lipcu 2023 r., gdy ta występowała jeszcze w III lidze. 54-letni szkoleniowiec w ciągu dwóch lat zanotował z nią dwa awanse. Mógł też pochwalić się imponującą średnią 2,13 punktu na mecz. Przed laty miał okazję prowadzić kluby w Ekstraklasie - Koronę Kielce i Podbeskidzie Bielsko-Biała.