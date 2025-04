Hiszpan mówi, kiedy Ter Stegen "wygryzie" Szczęsnego. Jest jeden warunek

- Ter Stegen jest gotowy. Musimy porozmawiać o tym, co chcemy zrobić. Trzeba poczekać i zdecydować, kiedy będzie dla niego odpowiedni moment na powrót po gry - powiedział kilka dni temu Hansi Flick, trener FC Barcelony na temat ewentualnego powrotu do gry Marca-Andre ter Stegena. Niemiec nie zagrał we wtorkowym meczu ligowym z Mallorcą, a "1" był Wojciech Szczęsny i zachował czyste konto.

Hiszpański dziennikarz stawia warunek. Wtedy ter Stegen mógłby zagrać

Teraz Hiszpanie piszą, że już od soboty rozpocznie się debata, czy Niemiec znów powinien być bramkarzem numer jeden w FC Barcelonie, czy to miano powinien zachować do końca sezonu Wojciech Szczęsny.

Komentator telewizyjny Lluis Flaquer z "Carrusel Deportivo" uważa, że absolutnie nie robiłby zmiany w bramce FC Barcelony. Stawia też warunek, kiedy dałby szansę Ter Stegenowi

- Nie ruszałbym niczego. Szczęsny się sprawdził. Chyba że Barcelona będzie miała zapewniony tytuł mistrza Hiszpanii, to wtedy możesz dać Ter Stegenowi minuty, bo Szczęsny zasłużył na dokończenie sezonu w bramce. W Lidze mogliby się zmieniać, ale nie w Lidze Mistrzów. Ter Stegen jest w 100 procentach lepszym bramkarzem, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację i wagę meczów, myślę, że lepiej byłoby niczego nie ruszać - przyznał Lluis Flaquer.

Z kolei dziennikarz Adria Albets uważa, że Wojciech Szczęsny musi również zagrać w sobotnim (godz. 22) finale Pucharu Króla z Realem Madryt.

- Jeśli La Liga będzie na dobrej drodze do wygrania lub niemal przesądzona, to wtedy Ter Stegen może dostać szanse. Poza aspektem rywalizacji to podnosi morale, ponieważ masz kapitana i ważnego zawodnika z powrotem w drużynie. Niemiec wykonuje dobrze pracę kapitana, zawsze jest obecny na ławce, zatrzymał Raphinhę, gdy ten był zdenerwowany po remisie z Betisem. Jest bardzo zaangażowany w drużynę - przyznał Albets.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w 25 spotkaniach, wpuścił 24 gole i 13 razy zachował czyste konto.