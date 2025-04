Zieliński zdąży na Barcelonę? Nastąpił zwrot akcji. To już pewne

Na początku marca Piotr Zieliński doznał kontuzji łydki w starciu Interu Mediolan z Monzą. Pomocnik pojawił się na placu gry w 70. minucie i już po 180 sekundach musiał opuścić boisko. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że czeka go co najmniej dwumiesięczna pauza i może już nie zagrać w tym sezonie. Na szczęście okazały się one nieprawdziwe.

Piotr Zieliński coraz bliżej powrotu. Włosi wskazali termin

Polak szybko wracał do zdrowia i niedawno Simone Inzaghi przekazał w jego sprawie dobre wieści. - Zieliński i Dumfries wrócą do grupy w tym tygodniu - powiedział na konferencji prasowej. Włosi twierdzili, że zawodnik będzie gotowy dopiero na mecz z FC Barceloną i opuści zbliżające się starcie z AS Romą. Teraz pojawiły się nowe wieści w tej sprawie.

Jak przekazała "La Gazzetta dello Sport", Zieliński trenował już na najwyższych obciążeniach z drużyną młodzieżową i prawdopodobnie w czwartek wróci do treningów z pierwszym zespołem. Dziennikarze dodali, że tym samym Polak będzie dostępny na wspomniane spotkanie z AS Romą, które odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00. Wątpliwe jednak, aby zagrał w nim od pierwszych minut. Zdaniem Włochów do treningów wrócił już także Denzel Dumfries i podobnie jak Polak będzie gotowy na starcie z rzymską ekipą. Co za tym idzie, obaj powinni być do dyspozycji trenera Inzaghiego także na pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Barceloną.

W obecnych rozgrywkach Zieliński zagrał w barwach Interu 33 mecze, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Łącznie na boisku spędził 1571 minut i tylko 14 razy trener Inzaghi wystawiał go w wyjściowej jedenastce.

Inter Mediolan przed meczem z AS Romą czeka jeszcze rewanżowe starcie z Milanem w półfinale Pucharu Włoch, które odbędzie się w środę o godzinie 21:00. W pierwszym meczu padł remis 1:1.