Gwiazdor Ekstraklasy jawnie oszukuje? Aż się wierzyć nie chce. "Oceńcie sami"

Śląsk Wrocław do samego końca sezonu będzie musiał drżeć o utrzymanie. Wiele wskazuje na to, że Ante Simundza nie będzie mógł już skorzystać z Petera Schwarza, który wylądował ostatnio w szpitalu. To jednak nie koniec złych wieści, gdyż dziennikarz Piotr Potępa ujawnia, że do gry nie pali się jeszcze jeden kontuzjowany piłkarz. "Nie chce zebrać minut, które przedłużą mu umowę z automatu" - przekazał.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (3)