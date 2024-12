Gigantyczna burza wokół Lewandowskiego. Jest zarzut do Flicka

Było 1:1 i 74. minuta meczu, gdy Robert Lewandowski został zastąpiony przez Pau Victora w meczu FC Barcelony z Realem Betis. Polski napastnik w pierwszej połowie wpisał się na listę strzelców, ale w drugiej nie miał już na to szansy. Ostatecznie Katalończycy zremisowali 2:2 i zdobyli zaledwie pięć punktów w ostatnich pięciu kolejkach ligowych.

- Czy nie dokonałem zbyt wielu, zbyt szybkich zmian? Nie uważam tak. Potrzebowaliśmy świeżej energii, a poza tym przed nami ważny środowy mecz w Lidze Mistrzów. O tym też trzeba myśleć. Graliśmy zbyt powolnie, za dużo długich piłek. To nie jest to, co chcemy grać. To nie nasze mocne strony - powiedział Hansi Flick o przeprowadzonych zmianach. Te słowa mogą o tyle zaskakiwać, że Robert Lewandowski odpoczywał w środku tygodnia przy okazji meczu z Mallorcą (5:1).

Robert Lewandowski rzadko dogrywa mecze FC Barcelony do końca

"Zwraca uwagę sposób zarządzania minutami Lewandowskiego" - ogłosiło w niedzielę "Mundo Deportivo". Kataloński dziennik zwrócił uwagę na to, że spośród 22 spotkań FC Barcelony polski napastnik tylko w 10 z nich rozegrał komplet minut, 11-krotnie był zmieniany, a raz przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

"Zarządzanie występami, minutami i meczami Barcelony jest ostatnio dziwne. Mimo że ma 36 lat, to napastnik Barcy jest dla Hansiego Flicka podstawowym zawodnikiem. Tak bardzo, że trzeba mu dać czasem odpocząć. Zdarza się jednak, że czasami sytuacja nie sprzyja zmianom" - czytamy.

Zwrócono uwagę, że w tych 11 spotkaniach, gdy Lewandowski schodził z boiska, to ostatecznie nie wychodziło to z korzyścią dla Barcelony. "W meczu przeciwko AS Monaco opuścił boisko w 84. minucie przy wyniku 1:2. Taki też się utrzymał do końca. To samo stało się z Osasuną. Z boiska zszedł w 70. minucie przy wyniku 1:2. Końcowy wynik również oznaczał porażkę 2:4" - podkreślono.

Do końca roku FC Barcelona rozegra jeszcze trzy spotkania: z Borussią Dortmund na wyjeździe w Lidze Mistrzów oraz Leganes i Atletico Madryt przed własną publicznością w lidze. Czy Robert Lewandowski zaliczy w tych spotkaniach komplet minut? To na pewno będzie skrupulatnie obserwowane przez media w Hiszpanii.