Gruchnęły wieści, że to on ma zastąpić Probierza. Postawił sprawę jasno

Pięć ostatnich meczów reprezentacji Polski to tylko jeden zdobyty punkt. Trzeba przyznać, że są to fatalne statystyki dla Michała Probierza. I choć sam zaznacza, że graliśmy z rywalami ze światowej czołówki, to martwi choćby bilans bramkowy, gdyż w tych pięciu spotkaniach straciliśmy 14 bramek. Selekcjoner pełni stanowisko od 20 września 2023 roku, dlatego wielu wymaga, że po takim czasie powinno być widać efekty pracy. Ale tego nie ma.

Marco Rossi zabrał głos nt. rozmów z polską federacją. Wszystko jasne

Niedawno dziennikarz Gianluca Di Marzio zdradził, że PZPN nie jest zadowolony z ostatnich wyników i planuje zastąpić Probierza. Rzekomo sondowano we Włoszech możliwość zatrudnienia Marco Rossiego, czyli szkoleniowca węgierskiej kadry. Polska federacja szybko obaliła tę informację. "PZPN informuje, że federacja nie prowadzi żadnych rozmów z jakimkolwiek szkoleniowcem" - można było przeczytać.

Teraz sam włoski trener zabrał głos. - Z Polski nikt się ze mną nie kontaktował i czytałem też, że związek zdementował wymienioną wiadomość. Jeśli zostałaby złożona oferta, mógłbym ją rozważyć, ale to nie znaczyłoby, że zaakceptowałbym ją. W każdym razie dużo zależy od tego, jak potoczą się kwalifikacje do mistrzostw świata. Gdybyśmy nie awansowali, pojawiłoby się zapewne trochę niezadowolenia i władze mogłyby zdecydować się na zmianę - przekazał dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Rossi przyznaje, że w przyszłym roku wciąż chce prowadzić reprezentację Węgier i zamierza z nią awansować na mistrzostwa świata w 2026 roku. - Moim marzeniem jest zakończyć przygodę tutaj w wielkim stylu i tak przekazać drużynę następcy. Kiedy zostałem zatrudniony, powiedziałem, że chcę zostawić mój ślad - oznajmił.

- Myślę, że już to zrobiłem, bo poprowadziłem kadrę w 72 meczach, co jest drugim wynikiem w historii reprezentacji. Razem z piłkarzami pokonaliśmy Anglię na wyjeździe 4:0 - wszyscy przypominają zwycięstwo 6:3 odniesione przez złotą drużynę w 1953 r., ale nasza wygrana nie jest mniej ważna. Anglicy po tej porażce spadli do dywizji B w Lidze Narodów - wyjaśnił.

Rossi ocenia polskich piłkarzy. Oto co powiedział o Robercie Lewandowskim

Rossi nie ukrywa, że sporo wie o naszej drużynie. Nie ma co się dziwić, gdyż trzy lata temu dwukrotnie rywalizowała ona z Węgrami w el. MŚ 2022. Najpierw zremisowaliśmy na wyjeździe 3:3, a potem niespodziewanie przegraliśmy na Stadionie Narodowym 1:2. Szkoleniowiec uważa, że mamy bardzo dobrych piłkarzy.

- Polska teoretycznie jest wyżej notowaną reprezentacją od naszej. Wielu zawodników gra w najważniejszych europejskich ligach, Robert Lewandowski, choć ma 36 lat, dalej robi różnicę, a Piotr Zieliński... Trudno nie docenić piłkarzy z jego umiejętnościami. Znam go osobiście, ponieważ we Włoszech mieszkam blisko Neapolu i mamy kontakt - stwierdził.

I nagle odniósł się do kwestii, która ostatnio jest zarzucana Zielińskiemu. - Brakuje mu regularności? Grałem z Roberto Mancinim i Gheorghe Hagim - jeśli wymagasz od takich graczy regularności, to błąd. Utrzymanie pewnego poziomu gry to nie jest najważniejszy atut najbardziej utalentowanych zawodników - skwitował.