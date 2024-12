Słodko-gorzki wieczór Realu. Rywal rozbity, ale za jaką cenę

Real Madryt w środę przegrał na wyjeździe z Athletikiem Bilbao 1:2, ale już w sobotę miał okazję do rehabilitacji. "Królewscy" musieli grać bez takich piłkarzy jak Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao czy David Alaba, jednak przed spotkaniem z Gironą na Montilivi byli wielce zmotywowani kolejną wpadką Barcelony, która tylko zremisowała na wyjeździe z Realem Betis Sewilla 2:2. Dzięki temu Real stanął przed szansą zmniejszenia straty do lidera do dwóch punktów, mając jeszcze w perspektywie zaległy mecz z Valencią.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Real Madryt spał przez pół godziny, ale potem rozbił rywala. Potknięcie Barcelony wykorzystane

Pierwsza połowa przez ponad pół godziny była naprawdę słaba w wykonaniu Realu Madryt, który nie był w stanie nic stworzyć pod bramką gospodarzy. W tym czasie Girona momentami nie pozwalała "Królewskim" wyjść z połowy, jednak nie przekładało się to na wiele konkretów. Niecelnie na bramkę Thibauta Courtois uderzali Yaser Asprilla, Bryan Gil czy przede wszystkim Donny van de Beek, który w 30. minucie w niezłej sytuacji huknął nad poprzeczką.

Najważniejsze jednak, że w tym wszystkim Real ma Jude'a Bellinghama, który strzela w ostatnich meczach gola za golem. W 35. minucie Anglik doskoczył do źle wybitej piłki przez Miguela Gutierreza i silnym strzałem z kilkunastu metrów zaskoczył Paulo Gazzanigę, otwierając wynik meczu. To był już piąty mecz z rzędu angielskiego pomocnika z golem w La Liga.

Do tej sytuacji Real było stać jedynie na uderzenie z dystansu Brahima Diaza, obronione przez bramkarza Girony, ale to właśnie "Królewscy" prowadzili do przerwy na Montilivi.

Po zmianie stron Real okazał się bardzo skuteczny, bo z trzech groźnych akcji strzelił dwa gole. Najpierw uderzenie głową Aureliena Tchouameniego odbił Gazzaniga, ale potem już musiał wyciągać piłkę z siatki.

W 55. minucie Jude Bellingham posłał świetne prostopadłe podanie do Ardy Gulera, a ten nie dał się przepchnąć obrońcy Girony i precyzyjnym płaskim strzałem podwoił prowadzenie "Królewskich".

Niedługo po drugim golu Carlo Ancelotti dostał złą wiadomość od Bellinghama, który pod nieobecność Viniciusa Juniora jest zdecydowanym liderem Realu Madryt. Anglik usiadł na boisku i zasygnalizował uraz przywodziciela, przez który musiał opuścić boisko.

Tuż po godzinie gry Real zdołał dobić swojego przeciwnika. W 62. minucie Kylian Mbappe dostał znakomite podanie w pole karne od Luki Modricia i płaskim uderzeniem z ostrego kąta trafił na 0:3.

W ostatnich 30 minutach nie działo się już zbyt wiele. Kolejnego gola mógł strzelić Mbappe, jednak tym razem już nie zdołał pokonać Gazzanigi. W odpowiedzi silne uderzenie z narożnika pola karnego oddał Yaser Asprilla, ale i Thibaut Courtois nie dał się zaskoczyć, podobnie jak w końcówce po strzale z ostrego kąta Arnauta Danjumy.

Ale i w tym niezbyt intensywnym okresie w zespole Realu przytrafił się kolejny uraz. Tym razem z problemami mięśniowymi boisko musiał opuścić Ferland Mendy.

Real Madryt pewnie pokonał na wyjeździe Gironę 3:0 i ponownie zbliżył się do FC Barcelony, tym razem na dwa punkty, mając w dodatku jeden mecz zaległy z Valencią, który zostanie rozegrany 2 stycznia. Teraz przed zespołem Carlo Ancelottiego kolejne bardzo wymagające spotkanie w Lidze Mistrzów, gdzie jego rywalem będzie w Bergamo rozpędzona do granic możliwości Atalanta (wtorek, 21:00).