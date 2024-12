Nareszcie! Kibice tylko na to czekali. Oto skład na mecz Mallorca - FC Barcelona

1 - tyle punktów w ostatnich trzech spotkaniach ligowych zdobyła FC Barcelona. To efekt porażki 0:1 z Realem Sociedad, 1:2 z Las Palmas, a także remisu 2:2 z Celtą Vigo. Media już zaczęły mówić o pierwszym kryzysie pod wodzą Hansiego Flicka. "Mizerna Barcelona. Bez rytmu, bez tempa, bez dobrych decyzji", "Gołym okiem widać, jak zwolniła", "Coś się zacięło" - pisali polscy eksperci. Wskazywano, że jednym z głównych powodów niepowodzeń Katalończyków jest absencja Lamine'a Yamala. Wydaje się jednak, że Hiszpan jest już gotowy do gry w pełnym wymiarze czasowym. Czy Flick postawi na niego od pierwszych minut meczu z Mallorcą? Czy skrzydłowy będzie asystował Robertowi Lewandowskiemu w polu karnym?

Hiszpanie podają prawdopodobny skład Barcelony na mecz z Mallorcą. Obsada bramki i ataku pewna. Co z resztą?

Odpowiedź brzmi: "tak". Tak przynajmniej uważają hiszpańskie dzienniki i portale. "AS" wprost twierdzi, że do składu wielki powrót zaliczy Yamal, czyli "talizman" FC Barcelony, na którego czekają już kibice. Stworzy więc linię ataku z Lewandowskim i Raphinhą.

Na plac gry ma wrócić też Marc Casado, który pauzował w ostatnim meczu ligowym z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę. Na boisku powinien też pojawić się Dani Olmo. Dobrą informacją jest również gotowość do gry Alejandro Balde, który w starciu z Las Palmas został uderzony w krtań przez jednego z rywali, co poskutkowało kłopotami z oddychaniem i wymiotami. Na szczęście wrócił już do treningów i zdaniem dziennikarzy wystąpi od pierwszych minut.

Identyczny skład, co "AS" podało "Mundo Deportivo". Zdaniem dziennika, Flick postawi na najlepszą "11", jaką obecnie ma do dyspozycji. Postawi na taki wyjściowy skład, który wyszedł na murawę w meczach z Realem Valladolid (7:0) czy Gironą (4:1), z jedną zmianą. W tamtych spotkaniach dostępu do bramki bronił Marc-Andre ter Stegen, teraz będzie to robił Inaki Pena. Zgodnie z tymi doniesieniami występ Wojciecha Szczęsnego jest wykluczony.

Nieco odmienne zdanie w sprawie składu mają elfutbolero.es oraz futbolfantasy.com. Są zgodni co do obsady bramki i ataku, ale już co do defensywy i środka pola, nie. Pierwszy z portali podaje, że w obronie zabraknie Balde, a w jego miejsce zobaczymy Gerarda Martina. Z kolei w pomocy zamiast Olmo i Casado mają wyjść Fermin Lopez oraz Gavi. Z kolei futbolfantasy.com ma tylko jedną niepewność. Podał ten sam skład, co "AS" czy "Mundo Deportivo", pod znakiem zapytania stawiając występ Julesa Kounde. Zdaniem portalu wystąpić za niego może Hector Fort.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Mallorcą (wg "AS" i "Mundo Deportivo"):

Inaki Pena; Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde; Pedri, Dani Olmo, Marc Casado; Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Mallorcą (wg elfutbolero.es):

Inaki Pena; Gerard Martin, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde; Pedri, Gavi, Fermin Lopez; Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Mallorcą (wg futbolfantasy.com):

Inaki Pena; Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde (Hector Fort); Pedri, Dani Olmo, Marc Casado; Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

Początek meczu Mallorca - FC Barcelona we wtorek 3 grudnia o godzinie 19:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.