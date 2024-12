Media: Oto nowa dziewczyna Yamala. Na TikToku śledzi ją ponad 800 tysięcy

FC Barcelona w sobotę znów zawiodła swoich kibiców w La Lidze. Drużyna Hansiego Flicka przegrała u siebie z Las Palmas 1:2 (0:0). - FC Barcelona chciała przerwać serię dwóch ligowych meczów bez zwycięstwa. Okazja wydawała się dobra, bo grała u siebie z Las Palmas. Tymczasem kibice dwa razy w meczu przeżyli wielki szok i doszło do wielkiej sensacji. Robert Lewandowski znów miał kłopoty przeciwko piłkarzom Las Palmas - pisał Sport.pl w relacji z meczu.

Media: Oto nowa dziewczyna Lamine Yamala. Na TikToku śledzi ją ponad 800 tysięcy

FC Barcelonie w starciu z Las Palmas nie pomógł nawet fakt, że od początku drugiej połowy zagrał Lamine Yamal, jeden z najlepszych piłkarzy świata młodego pokolenia. Dla tego 17-latka, który w tym roku zdobył nagrodę Golden Boy dla najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie, był to powrót do gry po kontuzji. Opuścił on dwa poprzednie wyjazdowe pojedynki ligowe - przegrany 0:1 z Realem Sociedad i zremisowany 2:2 z Celtą Vigo.

Dziennikarze i kibice śledzili jego powrót do zdrowia, ale też życie prywatne. Lamine Yamal został przyłapany kilka dni po powrocie do zdrowia na zakupach z włoską modelką i gwiazdką TikToka - 19-letnią Anną Gegnoso. Fani w komentarzach pisali, że jest to jego nowa dziewczyna. Latem tego roku Yamal rozstał się bowiem z barcelońską influencerką Alexą Padillą.

Hiszpańskie media piszą, że Gegnoso przyleciała wraz ze swoja przyjaciółką, również influencerką Fabiolą Baglieri aż z Włoch, by kibicować Yamalowi w meczu FC Barcelona - Las Palmas.

"Wschodząca gwiazda Barcelony - 17-letni Lamine Yamal najwyraźniej jest w związku z 19-letnią włoską modelką Anną Gegnoso. Anna i Fabiola dołączyły do Yamala i jego kuzynki podczas wyprawy na zakupy do La Roca Village w Barcelonie - pisze "Mundo Deportivo".

Gegnoso na Instagramie obserwuje blisko 600 tysięcy osób, a na TikToku - 835 tysięcy.

FC Barcelona z 34 punktami jest liderem La Ligi. Ma jednak już zaledwie punkt przewagi nad wiceliderem i obrońcą trofeum - Realem Madryt, ale mistrzowie Hiszpanii mają jeden mecz zaległy (na wyjeździe z Valencią).

W następnej kolejce drużyna Hansiego Flicka zmierzy się we wtorek, 3 grudnia na wyjeździe z Mallorcą. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.