Kibice reprezentacji Polski najchętniej chcieliby zapomnieć o tegorocznych zmaganiach w Lidze Narodów, albowiem podopieczni Michała Probierza po raz pierwszy w historii spadli do dywizji B, zajmując ostatnie miejsce w grupie.

Zobacz wideo Zieliński tłumaczy się ze zdjęcia z Cristiano Ronaldo! "Mnie to nie interesuje"

PZPN ukarany za wybryk kibica

W jednym ze spotkań, dokładnie w 3. kolejce zmagań, Polska przegrała 1:3 z Portugalią na Stadionie Narodowym. Jedną z bramek dla gości zdobył Cristiano Ronaldo, który w 63. minucie został zmieniony przez Diogo Jotę. Kilkanaście sekund przed jego zejściem na boisko wtargnął kibic, który ruszył do Portugalczyka i chciał zrobić sobie z nim zdjęcie. Gwiazdor zatrzymał ochronę, pozwolił się sfotografować i później udał się na ławkę rezerwowych.

Sprawą zainteresowały się media. Okazało się, że kibic, któremu udało się zrobić zdjęcie z Ronaldo, to Filip Brocki z Ligoty Małej pod dolnośląską Oleśnicą. - Chciałem to zrobić od wielu lat. Myślałem o tym jeszcze, gdy byłem mały i Real Madryt grał na Narodowym z Fiorentiną. No ale wtedy byłem nieletni i rodzice mnie powstrzymali. (...) Ja to wszystko analizowałem. Oglądałem podobne sytuacje i widziałem, jak on reaguje, gdy ktoś do niego podbiega tak na murawie. Wiedziałem, że mecz musi iść po myśli Portugalii, bo zdarzało się tak, że Cristiano odmawiał zdjęcia - mówił.

Kibic otrzymał karę 5 tysięcy złotych grzywny i dwuletni zakaz stadionowy w całej Polsce, ale konsekwencje poniósł także Polski Związek Piłki Nożnej. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA "za wtargnięcie kibiców na murawę oraz niewystarczającą ochronę pola gry przed intruzami" nałożył na federację karę w wysokości 10 tysięcy złotych.

W tym samym komunikacie UEFA poinformowała o karze 17,5 tysiąca euro dla Legii Warszawa za wydarzenia podczas meczu z Dynamem Mińsk w Lidze Konferencji.