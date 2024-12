Szczęsny wreszcie zagra? Najnowsze wieści płyną z Hiszpanii

Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelony na początku października. I choć wydawało się, że szybko wskoczy do bramki i stanie się numerem jeden, to rzeczywistość napisała inny scenariusz. Hansi Flick obdarzył sporym zaufaniem Inakiego Penę i to właśnie Hiszpan regularnie staje między słupkami. Co więcej, spisuje się tam całkiem skutecznie. Dopiero w ostatnim meczu zawiódł, co rozbudziło nadzieję polskich kibiców. Czy w końcu Szczęsny zadebiutuje w nowych barwach?

Hiszpański dziennikarz nie pozostawia wątpliwości ws. Szczęsnego. Wtedy zadebiutuje!

"Nie dość, że Pena za bardzo odsłania długi słupek, to jeszcze brakuje mu tych 5-10 cm zasięgu, żeby złapać wcale nie topowy strzał. Nie przestanie mnie dziwić wiara w niego. Bramkarz na tym poziomie musi dawać coś ekstra, a ten daje to w akcjach ze spalonego/prawie w ogóle", "Inaki Pena coś dziś nie zachwyca" - pisali polscy eksperci po meczu z Las Palmas, meczu dość zaskakująco przegranym przez Barcelonę 1:2.

To właściwie pierwsze słowa krytyki wobec hiszpańskiego golkipera w tym sezonie. Nic więc dziwnego, że niektórzy momentalnie zaczęli wieszczyć zmiany w bramce. Ale czy są na to szanse? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jordi Cordero z "Relevo". Dziennikarz wprost ocenił, kiedy możemy spodziewać się debiutu Polaka. I nie miał dobrych wieści.

- Gdyby teraz [Flick, przyp. red.] dokonał zmiany, "zabiłby" Penę. Moim zdaniem Szczęsny dostanie szansę dopiero w Pucharze Króla - podkreślał Hiszpan w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Jeśli jego przewidywania się sprawdzą, to nasz rodak pierwszy mecz rozegra już po Nowym Roku. Mecze Pucharu Króla zaplanowano na początek stycznia 2025. Tym samym kolejne pięć spotkań (cztery w La Liga i jedno w Lidze Mistrzów) najprawdopodobniej przesiedzi na ławce rezerwowych.

Flick nie zamierza dokonywać roszad w bramce. Złe wieści dla Szczęsnego

Ale czy tak faktycznie będzie? Szanse są spore. Przemawia za tym też wypowiedź Hansiego Flicka. - Szczęsny jest w naprawdę dobrej formie, świetnie radzi sobie na treningach. Mimo tego nie mam w planach zmiany golkipera. Inaki Pena nadal pozostaje numerem jeden w naszej bramce - podkreślał Niemiec na konferencji prasowej przed meczem z Mallorką, który zostanie rozegrany już we wtorek o godzinie 19:00.

A co na to sam Szczęsny? Media donoszą, że jest cierpliwy i godzi się z rolą rezerwowego. Każdy zdaje sobie sprawę, że w końcu i na niego przyjdzie czas i dostanie szansę gry. - Tak samo [Szczęsny, przyp. red.] jest zadowolony ze swojej sytuacji wewnątrz klubu. Ja myślę, że przyjdzie taki moment, w którym Hansi Flick i jego sztab... przecież też oglądają treningi! - podkreślał Łukasz Wiśniowski, mając na myśli moment debiutu Polaka.