Tak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Nagle pada: "To jest jego problem"

FC Barcelona zaliczyła drugą z rzędu wpadkę w La Liga. W meczu wyjazdowym z Celtą Vigo prowadziła 2:0 w 80. minucie, ale w końcówce straciła zawodnika oraz dwa gole w ciągu zaledwie czterech minut, a w konsekwencji tego również cenne ligowe punkty. Dlatego też, pomimo strzelenia 15. gola w 14. meczu ligowym w tym sezonie Robert Lewandowski nie mógł być w dobrym nastroju, choć hiszpańskie media dobrze oceniły go za mecz na Balaidos.

Tak oceniono Lewandowskiego za mecz z Celtą. Zauważono też jego problem

"Nie zawiódł na randce z golem, w sytuacji, gdy trzeba było siły i jakości. Także anulowano mu inną bramkę z powodu spalonego. Jest zawsze niebezpieczny, w formie. Zmieniony w końcówce" - napisał madrycki dziennik "Marca" o kapitanie reprezentacji Polski, który za swój występ w Vigo otrzymał notę "6". W Barcelonie wyższą ocenę otrzymał jedynie Brazylijczyk Raphinha, autor gola i asysty.

Podobną skalę zastosował kataloński "Sport", tyle że on dał Lewandowskiemu notę "7", a Raphinhi "8". "Wyzdrowiały. Tak jak w San Sebastian miał sytuację w pierwszej połowie i ją trafił. Problem był taki, że tym razem faktycznie był na spalonym. Był nieco niedokładny poza szesnastką, ale na koniec znalazł nagrodę w postaci gola w drugiej połowie, w akcji typowej dla klasycznej "dziewiątki"" - argumentowano.

Również dziennik "Mundo Deportivo" był pod wrażeniem polskiego napastnika. "Nienaganny. Strzelanie goli to jego misja i on je strzela. Zrobił to bardzo jakościowo w pierwszej połowie, ale ze spalonego. Później trafił pewnie do siatki na 0:2 i ma już 15 goli w La Liga. Jego problemem jest to, że "dziewiątka" potrzebuje dobrych piłek, a tych dostaje on ostatnio mało" - napisano w opisie jego występu, zauważając problem w całej ofensywie FC Barcelony.

Najbardziej krytyczny był za to madrycki "AS". "Strzelił gola, po kilku przebitkach i z dużym szczęściem. Wciąż trafia wszystko, co dostanie. Prawdą jest, że w samej grze brał udział rzadziej niż zwykle" - tak określił Lewandowskiego dziennikarz tej gazety.

W swoim kolejnym spotkaniu FC Barcelona we wtorek podejmie francuski Brest w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Początek meczu o godzinie 21:00, relacja na żywo na Sport.pl.