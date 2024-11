To była 61. minuta! Wszystkie oczy na Lewandowskiego

Robert Lewandowski w meczu z Realem Sociedad nie doznał urazu pleców, który wykluczył go z udziału w zgrupowania reprezentacji Polski. Hiszpańskie media donosiły, że po przerwie reprezentacyjnej Polak dostanie jeszcze wolne i raczej nie zagra w meczu z Celtą Vigo od pierwszej minuty. Tak się jednak nie stało i napastnik został włączony do pierwszej jedenastki.

Gol Roberta Lewandowskiego! Barcelona prowadzi z Celtą Vigo

FC Barcelona była oczywiście faworytem starcia na stadionie rywali i już po 15 minutach prowadziła po golu Raphinhi. Spotkanie było bardzo wyrównane, a Lewandowski nie miał zbyt wielu okazji do strzelenia gola. Na szczęście ta przyszła dokładnie po godzinie gry.

Kapitan reprezentacji Polski otrzymał podanie od Raphinhi i, pomimo że miał problemy, to opanował piłkę między defensorami. Później wygrał "przebitkę" z ostatnim przed bramką rywalem. Po przyjęciu zdecydował się na strzał po ziemi i nie dał bramkarzowi przeciwników najmniejszych szans. W 61. minucie dał Barcelonie prowadzenie 2:0.

"Gol! 15. gol w tym sezonie LaLiga. W poprzednim uczynił to dopiero w kwietniu. To jest ten progres" - krzyczał komentujący spotkanie Mateusz Święcicki.

Dla Lewandowskiego to już 15. trafienie w tym sezonie LaLiga. Polak w ostatnich dwóch spotkaniach nie trafiał do siatki, ale przerwał tę krótką posuchę. Oczywiście dzięki temu jest liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej i ma siedem goli przewagi nad Viniciusem Juniorem i Raphinhą. We wszystkich rozgrywkach 36-latek ma już na koncie 20 trafień.