Hiszpanie ujawniają. Wschodząca gwiazda może zastąpić Lewandowskiego

Robert Lewandowski znów zachwyca formą w barwach FC Barcelony. Na Polaka można liczyć i pewnie jeszcze przez jakiś czas to się nie zmieni. W Barcelonie zdają sobie sprawę, że nasz reprezentant w przyszłym roku skończy 37 lat. Czy nadal będzie w tak wybornej dyspozycji jak teraz? Co jakiś czas na jaw wychodzą informacje, że Katalończycy rozglądają się za potencjalnym następcą Lewandowskiego.

Erling Haaland marzeniem. A kto realnym celem?

Media informowały już m.in. o zainteresowaniu kanadyjskim snajperem Lille Jonathanem Davidem. Z kolei absolutnym marzeniem Barcelony ma być Erling Haaland, jednak to jest pomysł do zrealizowania dopiero za 2-3 lata, gdy kontrakt Norwega w Manchesterze City będzie dobiegał końca, a Katalończycy być może będą mogli pozwolić sobie finansowo na coś takiego.

Teraz wyłania się kolejne nazwisko piłkarza, który może zastąpić Lewandowskiego. To Samu Omorodion, czyli napastnik reprezentacji Hiszpanii do lat 21. Młody gracz przed sezonem przeniósł się za 15 mln euro z Atletico Madryt do FC Porto. Poprzednie rozgrywki spędził na wypożyczeniu w Deportivo Alaves, gdzie w 35 meczach strzelił dziewięć goli. W stolicy Hiszpanii nikt nie miał jednak zamiaru dać mu szansy.

Atletico Madryt nie dało mu nawet szansy. Dziś może żałować

Niewykluczone, że Atletico już tego żałuje, bo Omorodion imponuje w Portugalii wielką formą. Sezon zaczął jeszcze na ławce, ale szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. W łącznie siedmiu meczach w lidze portugalskiej i Lidze Europy strzelił już siedem goli (kolejno cztery i trzy), a podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii do lat 21 aż czterokrotnie trafiał do siatki przeciwko Malcie (6:0).

O zainteresowaniu Barcelony młodym napastnikiem pisze portal superdeporte.es. "Na Camp Nou bardzo uważnie przyglądają się Samu Omorodionowi. Jego wzrost (1,93 m), wraz z szybkością i umiejętnością wykończenia sprawiają, że jest on odpowiednim profilem do zastąpienia Lewandowskiego w Barcelonie" - czytamy. Nie wiadomo jednak, czy Katalończyków będzie na to stać, bo FC Porto już teraz nie chce słyszeć o ofertach niższych niż 50 milionów euro, a jeżeli Omorodion dalej będzie tak strzelał, pozycja negocjacyjna Portugalczyków tylko się umocni.