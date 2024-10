Drugoligowiec będzie miał stadion za prawie 350 mln zł. Perełka!

CSM Slatina to klub, o którego istnieniu może nie wiedzieć wielu fanów piłki nożnej. Jednak rumuński drugoligowiec ma wielkie plany, dzięki którym może być o nim głośno na całym świecie. Chodzi o budowę nowoczesnego stadionu, co będzie kosztowało aż 400 milionów rumuńskich lei. Obiekt ma być wyposażony we wszystko, czego potrzebują kibice, piłkarze oraz inne osoby pracujące przy meczach. Choć na inaugurację trzeba będzie poczekać.

