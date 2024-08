Robi się coraz głośniej o 21-letnim Polaku. Chce go nawet Ronaldo

Wielotygodniowa saga z transferem Jakuba Kałuzińskiego do Hiszpanii zmierza wreszcie do końca? Wiele na to wskazuje. Zgodnie z doniesieniami Daniela Sobisa z Eleven Sports, beniaminek La Liga Real Valladolid dopnie swego i najprawdopodobniej w pełni dogada się z tureckim Antalyasporem w sprawie transferu Polaka. Do ustalenia zostały już tylko szczegóły, ale to niejedyny hiszpański klub, który widziałby u siebie Polaka.

