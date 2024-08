Ojciec Igi Świątek powiedział, co myśli o brązowym medalu córki

- Pani Igo, druga strona też żyje! - krzyknął jeden z kibiców, którzy w ogromnej liczbie czekali na Igę Świątek w Domu Polskim w Paryżu. Chcieli powitać ją i zrobić sobie z nią zdjęcie lub zdobyć autograf po odebraniu brązowego medalu olimpijskiego. A ona - mimo że w pamięci ma wciąż bolesną przegraną w półfinale - wyraźnie już bardziej cieszyła się historycznym krążkiem. - To właściwie brązowe złoto. Pasuje do zegarka, wszystko się zgadza - żartowała. Tak o kulisach świętowania medalu prosto z Paryża pisała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

- Gdybym go miała komuś zadedykować, to bez dwóch zdań tacie. To raczej taka oczywista odpowiedź. Bo w kontekście igrzysk zawsze mówię o nim. Szczerze mówiąc, to generalnie wszystko mogłabym mu dedykować - tak o medalu mówiła sama Świątek.

Liderka światowego rankingu wielokrotnie podkreślała niesamowitą więź, która łączy ją z jej tatą. Tomasz Świątek może być dumny z córki. W wywiadzie dla "Faktu" skomentował jej wynik na igrzyskach olimpijskich. - Cieszę się, bo Iga zdobyła szlema jako pierwsza Polka, a teraz ma pierwszy medal olimpijski. To powód do dumy - zaznaczył. Zapytany przez dziennikarza o słowa córki dedykującej mu medal odpowiedział krótko: - Czytałem te wypowiedzi. To miłe, że mówi w ten sposób. Podkreślam, że to jej zasługa i wynik. Jestem wdzięczny, że dzieli się sukcesem, ale cały zespół na to pracował. To świetny wynik.

Tomasz Świątek przekonuje, że większy stres, oglądając występy córki, przeżywa będąc na korcie. - Powiem przekornie, że każdy, kto uważa to za proste, niech sam spróbuje. Łatwo oceniać z fotela, a inaczej to wygląda od środka. Inaczej się to odbiera na trybunach czy przed telewizorem - skwitował.

Medal zdobyty przez Świątek jest czwartym biało-czerwonym krążkiem w Paryżu. Wcześniej na olimpijskim podium stawała kajakarka Klaudia Zwolińska. Wywalczyła wicemistrzostwo. Brąz ze stolicy Francji przywiozą polskie szpadzistki, a także wioślarze.