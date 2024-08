Okrzyknięta miss igrzysk przyczyną katastrofy Niemców. Nie powinna w ogóle biec

Zwykle sportowcy osiągają sporą popularność w wyniku osiągnięć i sukcesów. Inaczej jest w przypadku Alicii Schmidt, która nazywana jest najpiękniejszą lekkoatletką świata i robi furorę w mediach społecznościowych. Niemka zgromadziła 4,9 mln obserwujących w serwisie Instagram, 2 mln na TikToku oraz prawie 200 tysięcy na YouTube. Niemiecka biegaczka w przeszłości pracowała jako trenerka fitness w Borussii Dortmund i wygrała bieg z Matsem Hummelsem.

Okrzyknięta miss igrzysk przyczyną katastrofy w niemieckiej kadrze. Nie powinna w ogóle biec

Jej specjalizacją jest bieg na 400 metrów i to właśnie na tym dystansie wystąpiła w sztafecie mieszanej. Schmidt wystąpiła na drugiej zmianie, a ponadto w jej skład wchodzili: Jean Paul Bredau, Manuel Sanders oraz Eileen Demes. Reprezentacja Niemiec poniosła jednak wielką klęskę, zajmując w biegu eliminacyjnym przedostatnie, siódme miejsce.

"Po rozczarowującym występie mieszanej sztafety 4x400 metrów Niemiecki Związek Lekkoatletyczny (DLV) dyskutuje o konsekwencjach dla pozostałych sztafet na igrzyskach" - informuje niemiecki Welt. Po zajęciu siódmego miejsca, startujący jako pierwszy Jean Paul Bredau wypalił na antenie telewizji ARD. - Nie było to spowodowane dzisiejszą formą. Chodzi bardziej o to, co działo się przed sezonem. Podjęto pewne decyzje, na które nie wszyscy się zgodzili. DLV mówi bardzo wyraźnie: najszybsza czwórka powinna biec. Zdecydowano inaczej - powiedział.

W czwórce nie znalazła się m.in. Luna Bulmahn - prywatnie partnerka Bredaua - która jest drugą najszybszą niemiecką biegaczką w tym roku na dystansie 400 metrów. Nie została jednak wyznaczona do biegu i wystąpi jedynie w kobiecej sztafecie. "Tak, jestem drugim najszybszym sportowcem na 400 metrów na papierze. Nie, nie byłam nominowana do sztafety mieszanej. To nie jest moja decyzja i nie jest w moich rękach" - napisała na Instagramie. Warto dodać, że Alicia Schmidt regularnie biega w sztafecie, a także przyczyniła się do kwalifikacji do igrzysk olimpijskich.

Bredau wypowiedział te słowa, gdy obok niego stali koledzy z drużyny, w tym Alica Schmidt. - Jesteśmy zespołem, powinniśmy trzymać się razem i ufać temu, co zdecydują trenerzy, a następnie być odpowiednio przygotowani psychicznie. W tym przypadku wszyscy przygotowują się do tego startu od trzech lat. A jeśli nie popierasz w pełni kolegów... Muszę przyznać, że jest to dla mnie trudne - powiedziała Schmidt. - Zdecydowanie przyłączam się do Aliki - powiedziała z kolei Demes. - Liczę na to, że wszyscy dali z siebie wszystko - dodała. To nieprzypadkowe wtrącenie, albowiem Jean Paul Breadu, który rozpoczynał wyścig, pierwszą połowę dystansu przebiegł bardzo dobrze, lecz później wyraźnie zwolnił, przekazując pałeczkę Schmidt na ostatniej pozycji. Tłumaczył to brakiem sił. To o tyle zaskakujące, że 25-latek miał być liderem zespołu.

Za swoją niesubordynację Jean Paul Bredau może zostać ukarany. Według informacji "Bilda" Niemiecki Związek Lekkoatletyczny (DLV) rozważa usunięcie swojego najszybszego biegacza z męskiej sztafety. "Bredau z pewnością ma powody do swojego gniewu. Bulmahn jest drugą najszybszą Niemkom w tym roku za Demes i dwa miejsca przed Schmidt. Jednak publiczna krytyka została również źle odebrana przez jego kolegów ze sztafety" - podsumowuje "Bild".