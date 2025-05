Wraca temat nałogu Szczęsnego. Wszystko przez Flicka

FC Barcelona może powiększyć przewagę nad Realem Madryt do siedmiu punktów. Wystarczy, że podopieczni Hansiego Flicka wygrają niedzielny mecz. W tym sezonie ta sztuka udała im się już trzy razy. Carlo Ancelotti zapowiada jednak walkę o zwycięstwo i jednocześnie wbija szpilkę Barcelonie.

Flick zaczął mówić o Szczęsnym. "Czasem sobie trochę zapali"

Wszystko wskazuje na to, że w El Clasico od pierwszej minuty wystąpi Wojciech Szczęsny. Pewne tego są hiszpańskie media, to samo wynika też ze słów Hansiego Flicka. Jeśli tak się stanie, to dla ściągniętego awaryjnie Polaka będzie to 29. mecz w tym sezonie - całkiem nieźle jak na zawodnika, który już planował przejść na sportową emeryturę.

Na konferencji prasowej przed niedzielnym El Clasico niemiecki trener zachwalał polskiego bramkarza. Padł też temat... papierosów.

- Ma świetną osobowość, jest bardzo pozytywny, zachowuje spokój. To dla nas oczywiście bardzo dobrze. Czasem sobie trochę zapali, ale taki po prostu jest. Nigdy wcześniej go nie widziałem, ale jest w odpowiednim wieku i bardzo zrelaksowany - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez "Sport".

Hansi Flick wypowiedział się też na temat nowej umowy dla Polaka. - To praca Deco. Nie ode mnie zależą kontrakty. Jestem z niego zadowolony. Myślę, że chce z nami zostać i dla nas grać, ale zobaczymy - zaznaczył.

Do tej pory Wojciech Szczęsny rozegrał w Barcelonie 28 spotkań, w których stracił 33 gole i zachował 13 czystych kont.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt odbędzie się już w sobotę 11 maja o godzinie 16:15. Zachęcamy do śledzenia El Clasico w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.