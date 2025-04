Media: Real Madryt może zbojkotować mecz z Barceloną! Wielka afera

- Gdy Twój syn idzie do szkoły i tam są dzieci mówiące, że jego tata to złodziej, a on wraca do domu z płaczem, jest to cholernie po*******ne - mówił na konferencji prasowej przed finałem Pucharu Króla sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea. Arbiter wyznaczony do prowadzenia El Clasico w emocjonalny sposób odniósł się do zarzutów ze strony Realu Madryt i nacisków, by odsunąć go od spotkania. Te pojawiły się po tym, jak klubowa telewizja "Real Madrid TV" opublikowała film, w którym udowadniała, że sędzia wielokrotnie mylił się na niekorzyść zespołu ze stolicy Hiszpanii i zarzucała mu stronniczość. Podczas spotkania z dziennikarzami de Burgos Bengoetxea odpierał te ataki, a pewnym momencie zaczął nawet płakać. To rozwścieczyło działaczy Realu Madryt, którzy zdecydowali się na drastyczne kroki.

Finał Pucharu Króla odwołany? Jest groźba Realu Madryt

Zaraz po konferencji hiszpańskie media informowały, że klub szykuje skargę na sędziów i obawia się, że nie będą oni bezstronni. Na znak protestu Real Madryt zdecydował się na radykalny krok. - Real Madryt poinformował RFEF, że nie zorganizuje konferencji prasowej ani oficjalnego treningu przed finałem Copa del Rey zaplanowanym na dziś na stadionie La Cartuja w Sewilli - podała hiszpańska federacja na platformie X.

Na tym jednak nie koniec. Jak poinformowało El Chiringuito de Jugones, prawnicy Realu Madryt przygotowują oświadczenie, w którym klub zażąda przeprosin ze strony sędziów. O krok dalej poszło nawet Relevo. Jego zdaniem istnieje "groźba zbojkotowania gry w finale", która "jest realna". - Klub rozważa obecnie, czy w ogóle wziąć udział w sobotnim finale. W dyskusji mieszała się irytacja związana z sędziowaniem i "bezprecedensowa" sytuacja, jaka miała miejsce dziś rano z arbitrami, kiedy to zarówno de Burgos Bengoetxea, jak i Gonzalez Fuertes wyraźnie skrytykowali Real Madryt - czytamy.

Florentino Perez wściekły po aferze z sędziami. Co dalej z sobotnim El Clasico?

Jak przekazał portal, Real Madryt nie weźmie udziału w żadnym oficjalnym wydarzeniu związanym z finałem Pucharu Króla. Poza odwołaniem konferencji prasowej trener Carlo Ancelotti nie stanie do wspólnego zdjęcia z trofeum z Hansim Flickiem. Działacze Realu nie pojawią się też na uroczystej kolacji z przedstawicielami RFEF i FC Barcelony.

Decyzja co do ewentualnego zbojkotowania El Clasico ma zapaść w ciągu kilku następnych godzin. - Florentino Perez, prezes klubu, należy do osób najbardziej zdenerwowanych tym, co się wydarzyło, a także jest negatywnie zaskoczony oświadczeniami sędziów na konferencji prasowej - relacjonowało Relevo.