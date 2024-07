Ujawnili zarobki Lewandowskiego. Tyle nie dostaje nawet Mbappe!

Robert Lewandowski zakończył premierowe rozgrywki La Liga z 23 golami na koncie i tytułem króla strzelców. Kolejny sezon nie był już dla niego tak udany, zwłaszcza runda jesienna, podczas której regularnie zawodził. Ostatecznie uzbierał 19 trafień, ale dało mu to tylko trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców ex aequo z Jude'em Bellinghamem. Teraz gdy zespół przejął Hansi Flick, wydaje się, że Polak będzie pełnił kluczową rolę i niewykluczone, że odzyska status najskuteczniejszego strzelca ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Olimpiada tour

Tak wygląda ranking najlepiej opłacanych piłkarzy La Liga. Lewandowski może się uśmiechnąć

Nie ma wątpliwości, że odkąd Lewandowski dołączył do FC Barcelony, stał się jedną z największych gwiazd La Liga. Konkurencja jest jednak ogromna, a dodatkowo teraz na hiszpańskich boiskach będziemy mogli oglądać jeszcze m.in. Kyliana Mbappe. Ten nie może się jednak równać z naszym napastnikiem, jeśli chodzi o wynagrodzenie.

Serwis TeamTalk opublikował niedawno listę 10 najlepiej opłacanych zawodników La Liga. Lewandowski zajmuje w nim drugą lokatę z pensją na poziomie 34 milionów euro za rok. Nie było tak jednak od samego początku. Najpierw zarabiał on 400 tys. euro tygodniowo, ale jego kontrakt zapewniał mu podwyżkę w kolejnych rozgrywkach. Tym samym inkasował 520 tys. euro, natomiast w najbliższym sezonie jego pensja wynosić będzie aż 640 tys. euro. Liderem zestawienia jest Frenkie de Jong, który pobiera cztery mln euro więcej. Tuż za Polakiem znajduje się nowy nabytek Realu Madryt, który inkasuje 31 mln za sezon.

Ranking najlepiej opłacanych zawodników La Liga wg TeamTalk:

1. Frenkie de Jong (FC Barcelona) - 38 mln euro za rok

2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 34 mln

3. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 31 mln

4. David Alaba (Real Madryt) - 23 mln

5. Vinicius Junior (Real Madryt) - 21 mln

6. Jude Bellingham (Real Madryt) - 21 mln

7. Jan Oblak (Atletico Madryt) - 21 mln

8. Ilkay Guendogan (FC Barcelona) - 19 mln

9. Fede Valverde (Real Madryt) - 17 mln

10. Thibault Courtois (Real Madryt) - 15 mln

Media zwracają jednak uwagę na to, że władze FC Barcelony będą chciały renegocjować umowę z Polakiem, by ten nieco zszedł z marży. Jeśli to się nie uda, mogą wywrzeć presję na Hansim Flicku, żeby nie dawać naszemu zawodnikowi szansy gry we wszystkich spotkaniach. Niedawno pisaliśmy, że jeśli nie zagra w 55 proc. meczów, to klub może nie przedłużyć z nim kontraktu.

FC Barcelona rozpocznie rozgrywki La Liga 17 sierpnia spotkaniem z Valencią. Zanim do tego dojdzie, czeka ją tournée po Stanach Zjednoczonych, które będzie przygotowaniem do sezonu.