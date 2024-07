Reprezentant Polski "odżył". Co za gol! "Oby to był jego sezon"

"Uśmiech Kamińskiego powrócił, jest w imponującej formie. 14-krotny reprezentant Polski zaprezentował się świetnie w towarzyskim starciu z francuską ekipą" - pisał "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" po spotkaniu Wolfsburga z Lille, w którym Jakub Kamiński zagrał nieco ponad godzinę. Sam Polak przyznał wówczas, że jest w dobrej dyspozycji dzięki treningom z ojcem. Już w drugim kolejnym sparingu po prostu to potwierdził.

Jakub Kamiński z golem w sparingu Wolfsburga. "Oby to był jego sezon!"

Tym razem Kamiński wyszedł w pierwszym składzie Wolfsburga podczas spotkania towarzyskiego z Hannoverem 96. Drużyna Polaka już osiem minut po starcie gry straciła bramkę po rzucie karnym wykorzystanym przez Marcela Halstenberga. Na szczęście dla Wolfsburga Kamiński już trzy minuty później błysnął pod polem karnym rywali.

Reprezentant Polski dobrze odnalazł się z piłką między rywalami i zauważył nieco wysuniętego bramkarza. Zdecydował się więc na techniczne uderzenie z około 18. metra do bramki i wybrał idealnie - piłka minęła golkipera i wpadła do siatki na 1:1.

Do przerwy Wolfsburg prowadził 2:1, bo w 44. minucie trafił jeszcze Mohamed Amoura. Po zmianie stron strzelali już tylko zawodnicy Hannoveru. W 47. minucie spotkania Nicolo Tresoldi, a w 88. minucie wygraną piłkarzom z 2. Bundesligi dał Jessic Ngankam. Wynik dla Wolfsburga z pewnością nie jest więc zadowalający. Dla polskich kibiców liczy się jednak, że Kamiński zagrał całe spotkanie. Kamil Grabara nie pojawił się na boisku.

"Jakub Kaminski z golem dla Wolfsburga w sparingu z Hannowerem. Potwierdza to, co piszą o nim Niemcy. Oby to był jego sezon!" - pisał po trafieniu reprezentanta Polski Piotr Majchrzak ze Sport.pl i Viaplay.

Wolfsburg Jakuba Kamińskiego i Kamila Grabary kolejny sparing rozegra 3 sierpnia przeciwko włoskiemu Como. Początek zmagań w Bundeslidze zespołu reprezentantów Polski zaplanowano na 25 sierpnia przeciwko Bayernowi Monachium.