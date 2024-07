Nowa gwiazda Rakowa nie może grać. Zaskakujący powód

Siedmiu - tylu nowych zawodników dołączyło dotychczas do Rakowa Częstochowa. Są to Patryk Makuch, Valeris Sourlis, Lazaros Lamprou, Adriano, Jonatan Braut Brunes, David Ezeh oraz Kristoffer Klaesson. Jak się okazuje, Marek Papszun może mieć problem jeśli chodzi o tego ostatniego.

Raków Częstochowa ma problem. Chodzi o nowego bramkarza

Jak informuje dziennikarz Kamil Głębocki z portalu częstosportowa.pl, norweski bramkarz ma sporą nadwagę. W takim stanie przyjechał do Częstochowy i nie nadaje się na razie do gry w pierwszej drużynie. "Jego doprowadzenie do dyspozycji, która umożliwiałaby mu grę w pierwszej drużynie może trochę potrwać" - przekazał. Nie wiadomo więc, kiedy Marek Papszun będzie mógł skorzystać z usług młodego golkipera.

Klaesson w sobotę wystąpił w zespole rezerw Rakowa. Nie łapie się on aktualnie do kadry meczowej Marka Papszuna właśnie ze względu na słabszą formę spowodowaną nadwagą. Według Głębockiego numerem jeden w zespole "Medalików" w bramce jest obecnie Kacper Trelowski, a numerem dwa Dusan Kuciak. Ten drugi został sprowadzony w kwietniu na zasadzie transferu medycznego z Lechii Gdańsk.

Klaesson ma za sobą cztery oficjalne występy w barwach Leeds, gdzie występował od 2021 roku. Ma na koncie także występy w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Z Rakowem podpisał trzyletnią umowę.

W trwającej kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Cracovią. Mecz odbędzie się w poniedziałek 29 lipca o 19.00. Tydzień później "Medaliki" zagrają z beniaminkiem GKS-em Katowice.