Sceny w Ekstraklasie! Cztery gole. Gigantyczne emocje

Inauguracyjna kolejka sezonu 2024/25 Ekstraklasy rozczarowała. Faworyci dość pewnie wygrywali, trudno było o niespodzianki, a i emocji w poszczególnych meczach było niewiele. W związku z tym piłkarze Puszczy Niepołomice i Górnika Zabrze, którzy swoje pierwsze spotkania przegrały po 0:2 na trudnym terenie (Puszcza w Białymstoku, Górnik w Poznaniu), chcieli to zmienić. I to im się udało!

Wielkie emocje w Krakowie. Puszcza i Górnik zdobyły po pierwszym punkcie

Widowisko na stadionie Cracovii rozkręcało się jednak powoli i to mimo że pierwsza bramka padła bardzo szybko, bo już w 10. minucie. Wtedy to po dobrze rozegranym stałym fragmencie gry Luka Zahović dośrodkował na dalszy słupek na głowę Manu Sancheza, a Hiszpan uderzył tak, że Kewin Komar wygarnął piłkę już zza linii bramkowej.

Puszcza mogła odpowiedzieć w 25. minucie, gdy zamieszaniu w polu karnym Górnika skutecznym strzałem z powietrza popisał się Mateusz Radecki. Cóż jednak z tego, skoro chwilę wcześniej zabrzmiał gwizdek Daniela Stefańskiego, który dopatrzył się faulu Mateusza Cholewiaka w pojedynku powietrznym z jednym z obrońców Górnika. Sytuacja była kontrowersyjna, a ze względu na zbyt szybki gwizdek VAR nie mógł już jej sprawdzić. A że do przerwy wydarzyło się już niewiele więcej, to Górnik schodził do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Na prawdziwe grzmoty trzeba było więc czekać do drugiej części spotkania, ale wówczas rozpoczęła się efektowna wymiana ciosów. Kapitalnie swoim nowym kibicom przedstawił się grecki napastnik Michalis Kosidis, który już w siódmej minucie swojego debiutu (52. minucie spotkania) popisał się pięknym strzałem głową po dośrodkowaniu Lee Jin-Hyuna i w ten sposób doprowadził do wyrównania.

Puszcza z remisu 1:1 cieszyła się tylko trzy minuty, bo po tym czasie mocne uderzenie z dystansu Damiana Rasaka, po rykoszecie od Romana Jakuby, kompletnie zaskoczyło Kewina Komara.

Co na to gospodarze? Na ich odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W 60. minucie, po zamieszaniu po dalekim wrzucie piłki z autu przez Dawida Abramowicza, bardzo ładnym strzałem z powietrza popisał się Jakub Serafin i było 2:2.

Obie drużyny miały później swoje okazje na strzelenie zwycięskiego gola. Podobnie, jak w meczu z Jagiellonią, nieznacznie z kilkunastu metrów popisał się Lee Jin-Hyun. Swój zespół po strzale Jakuba Serafina uratował też Michał Szromnik, a po chwili miał sporo szczęścia, gdy w słupek uderzył Patryk Kielis. Górnik też nie zadowalał się remisem. Kewin Komar musiał obronić potężny strzał zza pola karnego Lukasa Podolskiego, dobrej sytuacji nie wykorzystał też Damian Rasak.

Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Puszcza Niepołomice zremisowała z Górnikiem Zabrze 2:2, co oznacza, że jedni i drudzy zdobyli po pierwszym punkcie w nowym sezonie.