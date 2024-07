Ciężary Wieczystej Kraków. Męczyła się z nastolatkami

W Wieczystej Kraków w letniej przerwie doszło do kadrowej rewolucji. Z drużyny odeszło prawie 20 zawodników, a do klubu dołączyli m.in. Lisandro Semedo, Michał Koj, Rafał Pietrzak czy Hiszpanie: Chuma i Daniel Sandoval Fernandez. Krakowianie są jednym z faworytów do awansu do pierwszej ligi.

Męczarnie Wieczystej Kraków z rezerwami Zagłębia Lubin

Wieczysta nieudanie jednak zainaugurowała rozgrywki drugiej ligi. W pierwszej kolejce drużyna prowadzona przez Sławomira Peszkę przegrała przed własną publicznością z Resovią Rzeszów 0:1 (0:1).

Teraz krakowianie w drugiej kolejce zmierzyli się na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin, w których najbardziej znanym piłkarzem jest stoper Jarosław Jach. Wieczysta była faworytem pojedynku z drużyną z Lubina, w której większość piłkarzy to 18-20 latkowie. W wyjściowej jedenastce piłkarzy w takim wieku było aż ośmiu.

Wieczysta bardzo długo męczyła się z rezerwami Zagłębia. Zwycięskiego gola w 80. minucie zdobył były reprezentant Polski - Michał Pazdan.

- Po rzucie rożnym Tomasz Swędrowski ponowił dośrodkowanie z prawej strony, a rozpędzony kapitan Michał Pazdan celnie główkował z 8 m w bliższy róg (bramkarz odbił piłkę, ale ta wpadła tuż pod poprzeczkę) - czytamy w Gazecie Krakowskiej. W 90. minucie swojego pierwszego gola dla krakowskiego klubu mógł zdobyć debiutant Goku (przyszedł z Wisły Kraków), ale trafił w słupek i ostatecznie Wieczysta wygrała 1:0.

Krakowianie w trzeciej kolejce zagrają przed własną publicznością z rezerwami ŁKS-u Łódź (3 sierpnia, godz. 12). Rezerwy Zagłębia zmierzą się na wyjeździe z Chojniczanką. Do pierwszej ligi awansują dwie najlepsze drużyny, a zespoły z miejsc 3-6 zagrają w barażach.

Inne sobotnie wyniki II ligi: