Wydało się! Lewandowski ostrzegał Xaviego, ale na próżno. Alarm w Barcelonie

FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do nowych rozgrywek. To ma być nie tylko nowy sezon, ale i nowe otwarcie katalońskiego klubu. Trenerem drużyny będzie Hansi Flick, który zastąpił Xaviego. Z pewnością będzie chciał odpowiednio wykorzystać Roberta Lewandowskiego. Obaj panowie znają się ze wspólnej pracy w Bayernie Monachium. Portal "Relevo" poruszył temat, cofając się jeszcze do jego współpracy z Xavim.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl