Czarne chmury nad Xavim. Ekspert wydał wyrok ws. Barcelony

FC Barcelona już w środę 21 lutego przystąpi do rywalizacji z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pomimo słabej dyspozycji rywali - Katalończyków trudno stawiać w roli faworytów do wygrania dwumeczu. Zdaniem mediów powodem tego jest Xavi, który miał kompletnie zepsuć mistrzów Hiszpanii od rozpoczęcia obecnego sezonu. "To drużyna dysfunkcyjna" - czytamy o Barcelonie.

3 Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię Na Gazeta.pl