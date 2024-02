Sabalenka reaguje na zwycięstwo Świątek w Dosze. Jednoznaczne słowa

27 stycznia swój ostatni mecz rozegrała Aryna Sabalenka. Był to finał Australian Open, w którym 25-latka pokonała Qinwen Zheng 6:3, 6:2, stając się pierwszą od 11 lat zawodniczką, która obroniła tytuł w Melbourne. W dodatku zrobiła bez straty seta.

Próżno było szukać Białorusinki na zawodowych kortach w ostatnich tygodniach. Nie grała w kilku mniejszych turniejach - co zrozumiałe - ale wycofała się także z imprezy WTA 1000 w Dosze. Zdecydowała się na grę jedynie w Dubaju, gdzie broni punktów za ćwierćfinał. Podobnie uczyniła już w zeszłym roku, gdy też była po zwycięstwie w Australian Open.

Sabalenka skomentowała zwycięstwo Świątek w Dosze. "Tego właśnie brakowało"

Wiceliderka rankingu WTA jest już w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odbyła dzień medialny, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Aryna Sabalenka przyznała, że na początku swojej kariery ściśle współpracowała z psychologiem, ale przestała po sezonie 2022. - Myślę, że zawsze szukałam czegoś, co pomogłoby mi lepiej panować nad sobą. Po kilku latach pracy z psychologiem zdecydowałam się wziąć na siebie odpowiedzialność - stwierdziłą 25-latka, cytowana przez WTA. - Mam wrażenie, że nikt nie zna ciebie lepiej niż ty sam. W końcu jedyna osoba, która mi pomogła, jestem ja sam - dodała. Zawodniczka przyznała, że wzięcie odpowiedzialności na swoje barki dało jej większą pewność siebie i kontrolę.

Aryna Sabalenka w Dubaju jest rozstawiona z numerem drugim. Pod jedynką widnieje nazwisko Igi Świątek, która może stać się trzecią zawodniczką, która w tym samym sezonie wygrała turnieje w Dosze i Dubaju, po Martinie Hingis (2001) i Justine Henin (2007). W finale w stolicy Kataru Polka 7:6, 6:2 pokonała Elenę Rybakinę. - Cieszę się, że stale widzę najlepsze zawodniczki, które zdobywają tytuł. Myślę, że tego właśnie brakowało kobiecemu tenisowi. To tak, jakbyś była na szczycie i rywalizowała naprawdę z czołowymi zawodniczkami. To nie tak, że czekasz aż poniesie porażkę - przyznała Aryna Sabalenka.

"Sabalenka gotowa do powrotu do walki" - tak artykuł z wypowiedziami Białorusinki tytułuje oficjalna strona WTA. Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa w Dubaju również ma szanse na pobicie rekordów. "Jeśli zdoła awansować do finału, stanie się pierwszą zawodniczką, która od czasu Wiktorii Azarenki w 2012 roku dotarła do trzech finałów w swoich trzech pierwszych turniejach WTA Tour w sezonie" - zauważa WTA. Oprócz Australian Open 25-latka do samego końca grała także w imprezie w Brisbane. Tam w decydującym starciu uległa Elenie Rybakinie. W Dubaju Sabalenka w swoim pierwszym meczu zmierzy się z Donną Vekić (31. WTA).