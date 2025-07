Oto najwięksi wygrani LN. Grbić ogłasza: "na pewno zostanie z nami"

Tegoroczna Liga Narodów to wielki poligon doświadczalny dla Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner reprezentacji Polski w pierwszych dwóch turniejach w Xi'an (Chiny) i Belgradzie (Serbia) dał szansę gry wielu zawodnikom, którzy albo debiutowali w drużynie narodowej, albo wcześniej nie mieli wielu okazji, by w niej zagrać. Mimo to nasz bilans po ośmiu meczach jest imponujący.

Tych dwóch zawodników zachwyciło Grbicia

Polska wygrała sześć spotkań, a przegrała tylko dwa. Za pełną pulę ograli nas wyłącznie Brazylijczycy (1:3), a z grającymi w bardzo mocnym składzie Włochami walczyliśmy do samego końca w tiebreaku (2:3). Przed ostatnim turniejem fazy zasadniczej w Trójmieście zajmujemy drugie miejsce w tabeli za Brazylią. W naszym kraju czekają nas mecze z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją. Kto dokładnie? Nikola Grbić po turnieju w Belgradzie zapowiadał duże zmiany, sugerując, że do gry mogą wkroczyć największe nazwiska. Jednak w rozmowie z portalem WP SportoweFakty wyróżnił dwóch zawodników, którzy jak dotąd zrobili tak dobre wrażenie, że w kadrze zostają bez względu na wszystko. I to nie tylko na trzeci etap LN.

- Kuba Nowak i Maksymilian Granieczny spisali się najlepiej, choć nie chcę mówić, że inni zawodnicy nie zagrali dobrze. Ta dwójka na pewno zostanie z nami na trzeci turniej Ligi Narodów i będzie w grupie przygotowującej się do mistrzostw świata - powiedział Grbić. W przypadku 20-letniego Nowaka wrażenie jest o tyle większe, że środkowy nie ma jeszcze nawet debiutu w PlusLidze, w której zagra dopiero w przyszłym sezonie w barwach Norwida Częstochowa.

W domu do gry wchodzą najcięższe działa

Grbić zapowiedział także, że z osiemnastu zawodników, którzy pojadą do Gdańska, on wybierze czternastkę, która będzie nas reprezentować na mistrzostwach świata na Filipinach, a także na turnieju finałowym LN w chińskim Ningbo (7 najlepszych drużyn fazy zasadniczej + gospodarze). W Trójmieście do akcji wkroczą najwięksi.

- Dojdzie trzech nowych przyjmujących, nowy środowy, atakujący, libero. Przez pierwsze dwa turnieje Ligi Narodów naszym największym problemem było przyjęcie, ale teraz myślę, że z powrotem zawodników jak Fornal, Popiwczak czy Leon, ten problem się rozwiąże - powiedział Grbić. Pierwszy mecz Polaków w trzecim turnieju LN już w środę 16 lipca o 20:00 z Iranem.